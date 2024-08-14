Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про "звірства ЗСУ" на Курщині

Заяви речниці російського МЗС, одіозної Марії Захарової щодо ситуації у Курській області мають на меті закріпити у свідомості громадян РФ образ українців як ворогів.

Російські пропагандисти поширюють фейки про “звірства ЗСУ” на Курщині

На цьому наголошує Центр протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД спростували розтиражовану російськими ЗМІ заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що українські військові під час операції у Курській області нібито отримали від командування наказ розстрілювати цивільних у разі опору.

Ця інформація не відповідає дійсності, Україна непохитно дотримується міжнародного законодавства щодо поводження з цивільними під час бойових дій. Ворог не має доказів своїх звинувачень, тому вдається до брехні та маніпуляцій. Поширити

Наголошується, що заява Захарової є частиною зусиль для просування пропаганди про "звірства українців" у Курській області задля дискредитації України в очах світової спільноти.

До того ж Кремль хоче закріпити у свідомості росіян образ українців як ворогів, а також заохотити до евакуації із зони бойових дій максимальну кількість людей. Таким чином Москва прагне інформаційно ізолювати територію Курської області, щоб приховати від населення власну безпорадність.

Новий фейк від роспропагандистів про “руйнування ЗСУ храмів на Курщині”

Ворожа пропаганда тиражує повідомлення про нібито руйнування українськими військовими церков на території Курської області.

Пропагандистські ресурси РФ, посилаючись виключно на слова священників РПЦ, стверджують, буцімто українські військові зруйнували Вознесенський храм-каплицю та Горнальський Свято-Миколаївський Білогорський чоловічий монастир. Жодних об’єктивних підтверджень цієї інформації немає. Поширити

Центр протидії дезінформації вже повідомляв про масштабну пропагандистську кампанію про «звірства українців», для просування якої залучені великі ресурси ворога. Поширення фейків про знищення українцями церков направлене передусім на західну аудиторію, зокрема на США, де тема переслідування релігії є дуже чутливою для громадян напередодні президентських виборів.