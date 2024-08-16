По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина вынуждена путем принуждения склонять преступное российское руководство к переговорам по завершению Россией преступной войны.
Главные тезисы
- Украина путем принуждения склоняет Россию к переговорам по завершению преступной войны.
- Успехи наступления ВСУ в Курщине используются для давления на РФ и вступления в справедливые переговоры.
- Украина планирует использовать экономические, дипломатические и военные инструменты для принуждения РФ к переговорам.
- Влияние на общественное мнение в России становится ключевым элементом стратегии Украины.
- Паника россиян из-за возвращения войны на их территорию может стать аргументом для начала переговоров между Украиной и РФ.
Как Украина планирует использовать успехи наступления ВСУ на Курщине в переговорах с РФ
По его словам, кроме экономического и дипломатического средств давления, Украина также использует военные инструменты.
Какими еще средствами влияния Украина планирует принудить РФ к переговорам
Он отметил, что очень важно влияние на общественное мнение в самой России, которая начинает меняться, поскольку война вернулась на территорию страны-агрессорки.
Подоляк отметил, что до последнего времени рядовые россияне были безразличны к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
По его словам, когда война вернулась на русскую территорию, у россиян началась паника.
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