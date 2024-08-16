Подоляк раскрыл связь между Курской операцией и предстоящими переговорами с РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Подоляк раскрыл связь между Курской операцией и предстоящими переговорами с РФ

Михаил Подоляк
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Источник:  Михаил Подоляк

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина вынуждена путем принуждения склонять преступное российское руководство к переговорам по завершению Россией преступной войны.

Главные тезисы

  • Украина путем принуждения склоняет Россию к переговорам по завершению преступной войны.
  • Успехи наступления ВСУ в Курщине используются для давления на РФ и вступления в справедливые переговоры.
  • Украина планирует использовать экономические, дипломатические и военные инструменты для принуждения РФ к переговорам.
  • Влияние на общественное мнение в России становится ключевым элементом стратегии Украины.
  • Паника россиян из-за возвращения войны на их территорию может стать аргументом для начала переговоров между Украиной и РФ.

Как Украина планирует использовать успехи наступления ВСУ на Курщине в переговорах с РФ

Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно. Потому что Украина ведет исключительно оборонную войну строго в рамках международного права… Но если мы говорим о потенциальных переговорах – подчеркиваю, о потенциальных – нам придется посадить РФ за стол напротив. В своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". В то же время проверены практикой, эффективные средства принуждения, - подчеркивает Подоляк.

По его словам, кроме экономического и дипломатического средств давления, Украина также использует военные инструменты.

Нам нужно наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс. Еще раз: войти в переговорный процесс, а не в традиционный для России пропагандистско-капитулятивный шантаж, - объясняет представитель ОП.

Какими еще средствами влияния Украина планирует принудить РФ к переговорам

Он отметил, что очень важно влияние на общественное мнение в самой России, которая начинает меняться, поскольку война вернулась на территорию страны-агрессорки.

Подоляк отметил, что до последнего времени рядовые россияне были безразличны к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Есть определенная иллюзия у наших западных союзников, что среди россиян существует дискуссия по поводу войны. Нет, нет подобных дискуссий, политические вопросы там не обсуждаются вообще. Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что смерть и разрушение бурлили далеко от них, - убеждает советник руководителя ОП.

По его словам, когда война вернулась на русскую территорию, у россиян началась паника.

Они в шоке. Хотя по телевизору бои в Курской области называют "известной ситуацией в приграничье", в семьях и среди друзей начали шепотом обсуждать реальную ситуацию на фронте. Негативные изменения в психологическом состоянии населения РФ будут еще одним аргументом для начала переговоров, отмечает Подоляк.

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