Как Украина планирует использовать успехи наступления ВСУ на Курщине в переговорах с РФ

Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно. Потому что Украина ведет исключительно оборонную войну строго в рамках международного права… Но если мы говорим о потенциальных переговорах – подчеркиваю, о потенциальных – нам придется посадить РФ за стол напротив. В своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". В то же время проверены практикой, эффективные средства принуждения, - подчеркивает Подоляк. Поделиться

По его словам, кроме экономического и дипломатического средств давления, Украина также использует военные инструменты.

Нам нужно наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс. Еще раз: войти в переговорный процесс, а не в традиционный для России пропагандистско-капитулятивный шантаж, - объясняет представитель ОП. Поделиться

Какими еще средствами влияния Украина планирует принудить РФ к переговорам

Он отметил, что очень важно влияние на общественное мнение в самой России, которая начинает меняться, поскольку война вернулась на территорию страны-агрессорки.

Подоляк отметил, что до последнего времени рядовые россияне были безразличны к развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Есть определенная иллюзия у наших западных союзников, что среди россиян существует дискуссия по поводу войны. Нет, нет подобных дискуссий, политические вопросы там не обсуждаются вообще. Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что смерть и разрушение бурлили далеко от них, - убеждает советник руководителя ОП. Поделиться

По его словам, когда война вернулась на русскую территорию, у россиян началась паника.