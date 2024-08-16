За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна змушена шляхом примусу схиляти злочинне російське керівництво до переговорів щодо завершення Росією злочинної війни.
Головні тези:
- Україна шляхом примусу схиляє РФ до переговорів щодо завершення війни.
- Успіхи наступу ЗСУ на Курщині будуть використані Україною як засіб тиску на РФ.
- Україна планує використати ефективні засоби примусу, включаючи економічні, дипломатичні та військові інструменти.
- Вплив на громадську думку в Росії стає важливим елементом стратегії України.
- Паніка у пересічних росіян через повернення війни на їхню теритроію може стати аргументом для початку перемовин.
Як Україна планує використати успіхи наступу ЗСУ на Курщині у переговорах з РФ
За його словами, окрім економічного та дипломатичного засобів тиску Україна також використовує військові інструменти.
Якими ще засобами впливу Україна планує примусити РФ до переговорів
Він зазначив, що дуже важливим є вплив на громадську думку в самій Росії, яка починає змінюватись, оскільки війна повернулась на територію країни-агресорки.
Подоляк зазначив, що до останнього часу пересічні росіяни були байдужими до розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
За його словами, коли війна повернулась на російську територію, у росіян почалась паніка.
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