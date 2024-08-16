Як Україна планує використати успіхи наступу ЗСУ на Курщині у переговорах з РФ

Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу, - підкреслює Подоляк. Поширити

За його словами, окрім економічного та дипломатичного засобів тиску Україна також використовує військові інструменти.

Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу, - пояснює представник ОП. Поширити

Якими ще засобами впливу Україна планує примусити РФ до переговорів

Він зазначив, що дуже важливим є вплив на громадську думку в самій Росії, яка починає змінюватись, оскільки війна повернулась на територію країни-агресорки.

Подоляк зазначив, що до останнього часу пересічні росіяни були байдужими до розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Є певна ілюзія в наших західних союзників, що серед росіян існує дискусія щодо війни. Ні, немає таких дискусій, політичні питання там не обговорюються взагалі. Росіяни не говорили про війну та почувалися цілком комфортно, бо смерть і руйнування вирували далеко від них, - переконує радник керівника ОП. Поширити

За його словами, коли війна повернулась на російську територію, у росіян почалась паніка.