Подоляк розкрив зв'язок між Курською операцією та майбутніми переговорами з РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Подоляк розкрив зв'язок між Курською операцією та майбутніми переговорами з РФ

Михайло Подоляк
Джерело:  Михайло Подоляк

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна змушена шляхом примусу схиляти злочинне російське керівництво до переговорів щодо завершення Росією злочинної війни. 

Головні тези:

  • Україна шляхом примусу схиляє РФ до переговорів щодо завершення війни.
  • Успіхи наступу ЗСУ на Курщині будуть використані Україною як засіб тиску на РФ.
  • Україна планує використати ефективні засоби примусу, включаючи економічні, дипломатичні та військові інструменти.
  • Вплив на громадську думку в Росії стає важливим елементом стратегії України.
  • Паніка у пересічних росіян через повернення війни на їхню теритроію може стати аргументом для початку перемовин.

Як Україна планує використати успіхи наступу ЗСУ на Курщині у переговорах з РФ

Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу, - підкреслює Подоляк.

За його словами, окрім економічного та дипломатичного засобів тиску Україна також використовує військові інструменти.

Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу, - пояснює представник ОП.

Якими ще засобами впливу Україна планує примусити РФ до переговорів

Він зазначив, що дуже важливим є вплив на громадську думку в самій Росії, яка починає змінюватись, оскільки війна повернулась на територію країни-агресорки.

Подоляк зазначив, що до останнього часу пересічні росіяни були байдужими до розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Є певна ілюзія в наших західних союзників, що серед росіян існує дискусія щодо війни. Ні, немає таких дискусій, політичні питання там не обговорюються взагалі. Росіяни не говорили про війну та почувалися цілком комфортно, бо смерть і руйнування вирували далеко від них, - переконує радник керівника ОП.

За його словами, коли війна повернулась на російську територію, у росіян почалась паніка.

Вони шоковані. Хоча по телевізору бої в Курській області називають "известной ситуацией в приграничье", у родинах і серед друзів почали пошепки обговорювати реальну ситуацію на фронті. Негативні зміни в психологічному стані населення РФ будуть іще одним аргументом для початку перемовин, - зазначає Подоляк.

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