У російських соцмережах ширяться панічні повідомлення від родичів призовників, яких кинули зупиняти наступ ЗСУ на Курщині, а за результатами вони або загинули, або вважаються зниклими безвісти.

У росіян шок і паніка через кількість загиблих та зниклих без вісти солдатів на Курщині

Журналісти видання зазначають, що у російських соцмережах з’являються десятки повідомлень від осіб, які називають себе родичами зниклих без вісти призовників на Курщині.

Коли о третій годині ночі кордон атакували танки, там були тільки призовники, які захищали себе. Вони не бачили жодного солдата, жодного контрактника - вони взагалі нікого не бачили. Мій син зателефонував пізніше і сказав: "Мамо, ми в шоці”, - розповідає мати одного з російських призовників. Поширити

Журналісти видання також посилаються на коментарі росіян у російських ЗМІ, які заявляють, що розквартированих на Курщині солдатів залишили без зброї у селах за 500 м від кордону.

Армія РФ

Що могли зробити хлопці? Йти проти українських солдатів із лопатою? - питається родичка одного з російських військових, який зник без вісти на Курщині. Поширити

У матеріалі підкреслюється, що російське керівництво покладалось на призовників на Курщині, що пояснює, чому українським військовим вдалось так легко прорвати кордон і почати успішний наступ.

На відміну від професійних солдатів, призовники проходять лише обмежену підготовку перед відправкою на службу, оскільки закон забороняє їм вирушати за кордон, і вони не призначені для участі в бойових діях.

Замість цього Росія часто розміщує їх на кордонах. Але коли Україна почала своє недавнє раптове вторгнення, ці призовники раптово опинилися на передовій, абсолютно не готові до самозахисту.

Чи перекидає Росія солдатів з України у Курську область

Журналісти видання також повідомляють, що командування злочинної армії РФ перекинуло кілька тисяч солдатів з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині.

За словами американських та європейських посадовців, головною метою проведення наступальної операції ЗСУ у Курській області, ймовірно, є створення ділем для кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема, щодо пріоритетних напрямків спрямування військових ресурсів та зусиль.

Проте у Росії сотні тисяч солдатів на передовій в Україні, тому перекидання кількох тисяч може не справити великого впливу в короткостроковій перспективі.

Крім того, Росія поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області а натомість зміцнює оборону здебільшого ненавченими призовниками, взятими з інших місць у Росії.

Ми поки що не бачили істотного переміщення, і ми не можемо сказати, чи пов'язано це з тим, що вони тільки почали переміщати сили, чи у них просто немає сил для переміщення, - підкреслюють представники розвідки США. Поширити

Крім військ, переміщених з території України, Росія також відправила персонал з Ленінградського військового округу і Калінінграда в Росії, щоб допомогти захистити Курськ.

Водночас на Заході стурбовані можливим ослабленням позицій України на інших ділянках фронту, які Росія може використати для завоювання більшого простору.