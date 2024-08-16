У російських соцмережах ширяться панічні повідомлення від родичів призовників, яких кинули зупиняти наступ ЗСУ на Курщині, а за результатами вони або загинули, або вважаються зниклими безвісти.
Головні тези:
- Родичі російських призовників шоковані кількістю загиблих та зниклих безвісти солдатів на Курщині.
- У російських соцмережах паніка через недоліки у підготовці призовників та їх непідготовленість до бойових дій.
- Російська армія використовує призовників на передовій у Курській області, що ускладнює оборону.
- РФ перекинула тисячі солдатів з окупованих територій для відбиття наступу ЗСУ, але це може не вплинути значно у короткостроковій перспективі.
- Україна стикається з можливим ослабленням позицій на інших ділянках фронту через переміщення сил РФ на Курщину.
У росіян шок і паніка через кількість загиблих та зниклих без вісти солдатів на Курщині
Журналісти видання зазначають, що у російських соцмережах з’являються десятки повідомлень від осіб, які називають себе родичами зниклих без вісти призовників на Курщині.
Журналісти видання також посилаються на коментарі росіян у російських ЗМІ, які заявляють, що розквартированих на Курщині солдатів залишили без зброї у селах за 500 м від кордону.
У матеріалі підкреслюється, що російське керівництво покладалось на призовників на Курщині, що пояснює, чому українським військовим вдалось так легко прорвати кордон і почати успішний наступ.
На відміну від професійних солдатів, призовники проходять лише обмежену підготовку перед відправкою на службу, оскільки закон забороняє їм вирушати за кордон, і вони не призначені для участі в бойових діях.
Замість цього Росія часто розміщує їх на кордонах. Але коли Україна почала своє недавнє раптове вторгнення, ці призовники раптово опинилися на передовій, абсолютно не готові до самозахисту.
Чи перекидає Росія солдатів з України у Курську область
Журналісти видання також повідомляють, що командування злочинної армії РФ перекинуло кілька тисяч солдатів з окупованих територій України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині.
За словами американських та європейських посадовців, головною метою проведення наступальної операції ЗСУ у Курській області, ймовірно, є створення ділем для кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема, щодо пріоритетних напрямків спрямування військових ресурсів та зусиль.
Проте у Росії сотні тисяч солдатів на передовій в Україні, тому перекидання кількох тисяч може не справити великого впливу в короткостроковій перспективі.
Крім того, Росія поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області а натомість зміцнює оборону здебільшого ненавченими призовниками, взятими з інших місць у Росії.
Крім військ, переміщених з території України, Росія також відправила персонал з Ленінградського військового округу і Калінінграда в Росії, щоб допомогти захистити Курськ.
Водночас на Заході стурбовані можливим ослабленням позицій України на інших ділянках фронту, які Росія може використати для завоювання більшого простору.
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