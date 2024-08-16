Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що успішній прорив ЗСУ і наступ у Курській області став можливим через недооцінку військовим командуванням Росії потенціалу українських військових.
Головні тези:
- Недооцінка потенціалу українських військ стала основною причиною успішного прориву ЗСУ на Курщину.
- Відсутність російської структури командування в Курській області спричинила затримку у реакції на українське вторгнення.
- Російські окупанти продовжують наступ на Донеччині, не плануючи перекидати підрозділи для протидії просуванню ЗСУ на Курщині.
- Аналіз показує, що російські війська не мають чіткого плану дій для захисту від українського наступу на Курщині.
Що зумовило успіх наступу ЗСУ на Курщині
В ISW підкреслюють, що якщо у країні-агресорці виділили б пріоритетним захист від українського наступу, було б значно оперативніше створено згуртовану і чітку структуру.
Чи збирається Росія перекидати сили з України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині
Аналітики зазначають, що попри успішні дії ЗСУ на Курщині, окупаційна армія РФ зберігає високі темпи наступу на Донеччині і поки не планує перекидати підрозділи звідти.
В ISW підкреслюють, що злочинна армія РФ продовжує спроби тактичного оточення українських військових в районі Покровська.
Зокрема, аналітики звертають увагу на просування російських окупантів на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки.
Аналітики припускають, що російські окупанти ймовірно могли захопити Орлівку та Желанне.
Окрім цього російські окупанти протягом кількох днів проводили механізовані штурми в районі Донецька.
Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, як російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.
Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.
В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-