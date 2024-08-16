Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що успішній прорив ЗСУ і наступ у Курській області став можливим через недооцінку військовим командуванням Росії потенціалу українських військових.

Що зумовило успіх наступу ЗСУ на Курщині

Затримка зі створенням складної російської структури командування і управління в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію. Кремль і російське військове командування з осені 2022 року розглядали російський кордон із північно-східною Україною як "сплячу" ділянку фронту і, ймовірно, не спланували достатніх заходів для захисту російської території, - підкреслюється у звіті аналітиків. Поширити

В ISW підкреслюють, що якщо у країні-агресорці виділили б пріоритетним захист від українського наступу, було б значно оперативніше створено згуртовану і чітку структуру.

Танкісти ЗСУ у Курській області

Вторгнення України в Курську область, ймовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін та Кремль страждають від стратегічного провалу, - підкреслюють аналітики. Поширити

Чи збирається Росія перекидати сили з України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики зазначають, що попри успішні дії ЗСУ на Курщині, окупаційна армія РФ зберігає високі темпи наступу на Донеччині і поки не планує перекидати підрозділи звідти.

В ISW підкреслюють, що злочинна армія РФ продовжує спроби тактичного оточення українських військових в районі Покровська.

Зокрема, аналітики звертають увагу на просування російських окупантів на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки.

Аналітики припускають, що російські окупанти ймовірно могли захопити Орлівку та Желанне.

Окрім цього російські окупанти протягом кількох днів проводили механізовані штурми в районі Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, як російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.

В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.