Аналітики назвали головну причину успішного прориву ЗСУ на Курщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики назвали головну причину успішного прориву ЗСУ на Курщину

Бронетехніка ЗСУ
Джерело:  ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що успішній прорив ЗСУ і наступ у Курській області став можливим через недооцінку військовим командуванням Росії потенціалу українських військових. 

Головні тези:

  • Недооцінка потенціалу українських військ стала основною причиною успішного прориву ЗСУ на Курщину.
  • Відсутність російської структури командування в Курській області спричинила затримку у реакції на українське вторгнення.
  • Російські окупанти продовжують наступ на Донеччині, не плануючи перекидати підрозділи для протидії просуванню ЗСУ на Курщині.
  • Аналіз показує, що російські війська не мають чіткого плану дій для захисту від українського наступу на Курщині.

Що зумовило успіх наступу ЗСУ на Курщині

Затримка зі створенням складної російської структури командування і управління в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію. Кремль і російське військове командування з осені 2022 року розглядали російський кордон із північно-східною Україною як "сплячу" ділянку фронту і, ймовірно, не спланували достатніх заходів для захисту російської території, - підкреслюється у звіті аналітиків.

В ISW підкреслюють, що якщо у країні-агресорці виділили б пріоритетним захист від українського наступу, було б значно оперативніше створено згуртовану і чітку структуру.

РФ недооцінила здатність ЗСУ до успішного прориву на Курщині
Танкісти ЗСУ у Курській області

Вторгнення України в Курську область, ймовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін та Кремль страждають від стратегічного провалу, - підкреслюють аналітики.

Чи збирається Росія перекидати сили з України для відбиття наступу ЗСУ на Курщині

Аналітики зазначають, що попри успішні дії ЗСУ на Курщині, окупаційна армія РФ зберігає високі темпи наступу на Донеччині і поки не планує перекидати підрозділи звідти.

В ISW підкреслюють, що злочинна армія РФ продовжує спроби тактичного оточення українських військових в районі Покровська.

Зокрема, аналітики звертають увагу на просування російських окупантів на схід від Покровська в межах Гродівки та на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки.

Аналітики припускають, що російські окупанти ймовірно могли захопити Орлівку та Желанне.

Окрім цього російські окупанти протягом кількох днів проводили механізовані штурми в районі Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, як російські сили проводять механізований штурм розміром приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Аналітики підкреслюють, що командування окупаційної армії РФ перекидає з України окремі підрозділи на Курщину, однак не з ключових ділянок фронту, що свідчить про пріоритетність для окупантів продовження наступу на сході України.

В ISW не спостерігали у відкритих джерелах повідомлення про те, що РФ передислокує цілі бригади з України в Курську область, але спостерігав повідомлення про передислокацію частин російських полків у цей район.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курська операція. Чому насправді Україна приховала від Заходу свої плани
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наступ на Курську область. ДШВ показали перші години прориву — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ розбили ще одну російську військову колону у Курській області
техніка РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?