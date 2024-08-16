Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что успешный прорыв ВСУ и наступление в Курской области стало возможным из-за недооценки военным командованием России потенциала украинских военных.
Главные тезисы
- Недооценка потенциала украинских военных оказалась основной причиной успешного прорыва ВСУ на Курщину.
- Отсутствие четкого плана действий у российских войск для защиты от украинского наступления на Курщине стало заметным фактором успеха прорыва.
- Российское командование не планировало достаточных мер для защиты территории от украинского вторжения, что привело к стратегическому провалу.
- Аналитики подчеркивают, что Россия пока не собирается перебрасывать силы с Донбасса на Курщину, сохраняя высокие темпы наступления на востоке Украины.
- Российские оккупанты продолжают попытки тактического окружения украинских военных на Донбассе, что создает напряженную обстановку в регионе.
Что обусловило успех наступления ВСУ на Курщине
В ISW подчеркивают, что если бы в стране-агрессорке выделили бы приоритетную защиту от украинского наступления, была бы значительно оперативнее создана сплоченная и четкая структура.
Собирается ли Россия перебрасывать силы из Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине
Аналитики отмечают, что, несмотря на успешные действия ВСУ на Курщине, оккупационная армия РФ сохраняет высокие темпы наступления на Донбассе и пока не планирует перебрасывать подразделения оттуда.
В ISW подчеркивают, что преступная армия РФ продолжает попытки тактического оцепления украинских военных в районе Покровска.
В частности, аналитики обращают внимание на продвижение российских кафиров восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки.
Аналитики предполагают, что российские оккупанты вероятно могли захватить Орловку и Желанне.
Кроме этого, российские оккупанты в течение нескольких дней проводили механизированные штурмы в районе Донецка.
Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, как российские силы проводят механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.
Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.
В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.
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