Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что успешный прорыв ВСУ и наступление в Курской области стало возможным из-за недооценки военным командованием России потенциала украинских военных.

Что обусловило успех наступления ВСУ на Курщине

Задержка с созданием сложной российской структуры командования и управления в Курской области продолжает подчеркивать тот факт, что Кремль затруднился спланировать возможность значительного украинского вторжения в Россию. Кремль и российское военное командование с осени 2022 года рассматривали российскую границу с северо-восточной Украиной как "спящий" участок фронта и, вероятно, не спланировали достаточные меры для защиты российской территории, - подчеркивается в отчете аналитиков. Поделиться

В ISW подчеркивают, что если бы в стране-агрессорке выделили бы приоритетную защиту от украинского наступления, была бы значительно оперативнее создана сплоченная и четкая структура.

Танкисты ВСУ в Курской области

Вторжение Украины в Курскскую область, вероятно, расширит представление Кремля о том, какого типа украинские операции возможны вдоль границы, и подчеркнет, что Путин и Кремль страдают от стратегического провала, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Собирается ли Россия перебрасывать силы из Украины для отражения наступления ВСУ на Курщине

Аналитики отмечают, что, несмотря на успешные действия ВСУ на Курщине, оккупационная армия РФ сохраняет высокие темпы наступления на Донбассе и пока не планирует перебрасывать подразделения оттуда.

В ISW подчеркивают, что преступная армия РФ продолжает попытки тактического оцепления украинских военных в районе Покровска.

В частности, аналитики обращают внимание на продвижение российских кафиров восточнее Покровска в пределах Гродовки и юго-восточнее Покровска в пределах Николаевки, Желанного и Орловки.

Аналитики предполагают, что российские оккупанты вероятно могли захватить Орловку и Желанне.

Кроме этого, российские оккупанты в течение нескольких дней проводили механизированные штурмы в районе Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, как российские силы проводят механизированный штурм размером примерно в роту юго-восточнее Георгиевки.

Аналитики подчеркивают, что командование оккупационной армии РФ перебрасывает из Украины отдельные подразделения на Курщину, однако не с ключевых участков фронта, что свидетельствует о приоритетности оккупантов для продолжения наступления на востоке Украины.

В ISW не наблюдали в открытых источниках сообщения о том, что РФ передислоцирует целые бригады из Украины в Курскую область, но наблюдал сообщение о передислокации частей российских полков в этот район.