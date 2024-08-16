В российских соцсетях ходят панические сообщения от родственников призывников, которых бросили останавливать наступление ВСУ на Курщине, а по результатам они либо погибли, либо считаются пропавшими без вести.

У россиян шок и паника из-за количества погибших и пропавших без вести солдат на Курщине

Журналисты издания отмечают, что в российских соцсетях появляются десятки сообщений от лиц, называющих себя родственниками пропавших без вести призывников на Курщине.

Когда в три часа ночи границу атаковали танки, там были только призывники, защищавшие себя. Они не видели ни одного солдата, ни одного контрактника – они вообще никого не видели. Мой сын позвонил позже и сказал: "Мама, мы в шоке", - рассказывает мать одного из российских призывников. Поделиться

Журналисты издания также ссылаются на комментарии россиян в российских СМИ, заявляющих, что расквартированных на Курщине солдат оставили без оружия в селах в 500 м от границы.

Армия РФ

Что могли сделать ребята? Идти против украинских солдат с лопатой? - спрашивает родственница одного из российских военных, пропавшего без вести на Курщине. Поделиться

В материале подчеркивается, что российское руководство возлагалось на призывников в Курщине, что объясняет, почему украинским военным удалось так легко прорвать границу и начать успешное наступление.

В отличие от профессиональных солдат, призывники проходят лишь ограниченную подготовку перед отправкой на службу, поскольку закон запрещает им уходить за границу, и они не предназначены для участия в боевых действиях.

Вместо этого Россия часто размещает их на границах. Но когда Украина начала свое недавнее внезапное вторжение, эти призывники внезапно оказались на передовой, совершенно не готовы к самозащите.

Перебрасывает ли Россия солдат из Украины в Курскую область

Журналисты издания также сообщают, что командование преступной армии РФ опрокинуло несколько тысяч солдат с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ в Курщине.

По словам американских и европейских чиновников, главной целью проведения наступательной операции ВСУ в Курской области, вероятно, является создание делом для кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, приоритетных направлений направления военных ресурсов и усилий.

Однако в России сотни тысяч солдат на передовой в Украине, поэтому опрокидывание нескольких тысяч может не оказать большого влияния в краткосрочной перспективе.

Кроме того, Россия пока не опрокидывает свои большие и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область, зато укрепляет оборону в основном необученными призывниками, взятыми из других мест в России.

Мы пока не видели существенного перемещения, и мы не можем сказать, связано ли это с тем, что они только начали перемещать силы или просто нет сил для перемещения, - подчеркивают представители разведки США. Поделиться

Помимо войск, перемещенных с территории Украины, Россия также отправила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда в Россию, чтобы помочь защитить Курск.

В то же время, на Западе обеспокоены возможным ослаблением позиций Украины на других участках фронта, которые Россия может использовать для завоевания большего пространства.