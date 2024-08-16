В российских соцсетях ходят панические сообщения от родственников призывников, которых бросили останавливать наступление ВСУ на Курщине, а по результатам они либо погибли, либо считаются пропавшими без вести.
Главные тезисы
- Родственники российских призывников на Курщине шокированы количеством погибших и пропавших без вести солдат.
- Паника в российских соцсетях вызвана недостатками в подготовке призывников к боевым действиям и их использованием на передовой.
- Переброска сил РФ с оккупированных территорий Украины на Курщину может не повлиять значительно в краткосрочной перспективе.
- Украина сталкивается с возможным ослаблением позиций на других участках фронта из-за концентрации сил РФ на Курщине.
- Преступная армия РФ перебрасывает призывников на передовую, что создает уязвимости и обеспечивает Украине преимущество в наступлении.
У россиян шок и паника из-за количества погибших и пропавших без вести солдат на Курщине
Журналисты издания отмечают, что в российских соцсетях появляются десятки сообщений от лиц, называющих себя родственниками пропавших без вести призывников на Курщине.
Журналисты издания также ссылаются на комментарии россиян в российских СМИ, заявляющих, что расквартированных на Курщине солдат оставили без оружия в селах в 500 м от границы.
В материале подчеркивается, что российское руководство возлагалось на призывников в Курщине, что объясняет, почему украинским военным удалось так легко прорвать границу и начать успешное наступление.
В отличие от профессиональных солдат, призывники проходят лишь ограниченную подготовку перед отправкой на службу, поскольку закон запрещает им уходить за границу, и они не предназначены для участия в боевых действиях.
Вместо этого Россия часто размещает их на границах. Но когда Украина начала свое недавнее внезапное вторжение, эти призывники внезапно оказались на передовой, совершенно не готовы к самозащите.
Перебрасывает ли Россия солдат из Украины в Курскую область
Журналисты издания также сообщают, что командование преступной армии РФ опрокинуло несколько тысяч солдат с оккупированных территорий Украины для отражения наступления ВСУ в Курщине.
По словам американских и европейских чиновников, главной целью проведения наступательной операции ВСУ в Курской области, вероятно, является создание делом для кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, приоритетных направлений направления военных ресурсов и усилий.
Однако в России сотни тысяч солдат на передовой в Украине, поэтому опрокидывание нескольких тысяч может не оказать большого влияния в краткосрочной перспективе.
Кроме того, Россия пока не опрокидывает свои большие и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область, зато укрепляет оборону в основном необученными призывниками, взятыми из других мест в России.
Помимо войск, перемещенных с территории Украины, Россия также отправила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда в Россию, чтобы помочь защитить Курск.
В то же время, на Западе обеспокоены возможным ослаблением позиций Украины на других участках фронта, которые Россия может использовать для завоевания большего пространства.
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