Министерство национальной обороны Канады официально заявило, что Силы обороны Украины могут свободно использовать канадские танки, бронемашины и другую технику на территории России.

Канада поддержала Курскую операцию Украины

Что важно понимать, Оттава передала Силам обороны Украины минимум 8 танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

Украинцы лучше знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом, — выступила с заявлением по этому поводу спикер Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен. Поделиться

Кроме того, она подчеркнула, что у официальной Оттавы нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое она предоставляет ВСУ.

Трудно сказать, использовали ли Силы обороны Украины канадское вооружение, когда пошли в наступление на Курскую область.

Несмотря на это, недавно в сети опубликовали видео, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

По словам Пулен, канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием — международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

ВСУ могут использовать британское оружие в России, но есть одно "но"

О разрешении Сил обороны Украины официально сообщило Министерство обороны Британии.

Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных нападений России... что не исключает проведения операций на территории России... Мы четко заявляем во время процесса передачи, что оборудование будет использоваться в соответствии с международным правом, — заявил 15 августа представитель оборонного ведомства. Поделиться

Следует отметить, что об этом ранее также говорил бывший министр обороны Бен Уоллес.

Он отмечал, что все оружие, поставляемое Украине Великобританией, за исключением ракет дальнего действия Storm Shadow, может быть использовано на территории страны-агрессорки.