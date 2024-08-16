Канада ухвалила нове рішення на тлі наступу ЗСУ на Курщині

Міністерство національної оборони Канади офіційно заявило, що Сили оборони України можуть вільно використовувати канадські танки, бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Канада підтримала Курську операцію України

Що важливо розуміти, Оттава передала Силам оборони України щонайменше 8 танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність, — виступила з заявою з цього приводу речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен. Поширити

Окрім того, вона наголосила, що офіційна Оттава не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона надає ЗСУ.

Наразі важко сказати, чи використовували Сили оборони України канадське озброєння, коли пішли у наступ на Курську область.

Попри це, нещодавно в мережі опублікували відео, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

За словами Пулен, канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю — міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні постачання зброї та порушення прав людини.

ЗСУ можуть використовувати британську зброю в Росії, але є одне “але”

Про дозвіл для Сил оборони України офіційно повідомило Міністерство оборони Британії.

Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії... що не виключає проведення операцій на території Росії… Ми чітко заявляємо під час процесу передачі, що обладнання буде використовуватися відповідно до міжнародного права, — заявив 15 серпня речник оборонного відомства. Поширити

Варто зазначити, що про це раніше також говорив колишній міністр оборони Бен Воллес.

Він наголошував, що вся зброя, яку постачає Україні Велика Британія, за винятком ракет дальньої дії Storm Shadow, може бути використана на території країни-агресорки.