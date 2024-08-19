ЗСУ можуть закріпитися на Курщині у разі відмови Путіна від переговорів

Якщо Путін відмовиться від переговорів, Україні не залишиться іншого вибору, окрім як утримувати позиції в Курській області і просуватися далі на російську територію.
Головні тези:
- У разі відмови Путіна від переговорів, Україні доведеться утримувати позиції в Курській області.
- Операція ЗСУ на Курщині має підштовхнути Путіна до перемовин.
- Україна має чотири ключові переваги на Курщині, що допомагають укріпити свої позиції.
- Україна не планує окупації російських територій та прагне вивести РФ за стіл навпроти на своїх умовах.
Операція ЗСУ на Курщині підштовхне Путіна до перемовин
За даними видання, Україна не прагне постійно контролювати російську територію, але сподівається, що введення тисячі добре оснащених солдатів, підготовлених за західними стандартами, змусить Москву змінити фокус зі сходу України та врешті-решт підштовхне Путіна до переговорів.
Наразі, як зазначається в публікації, українські сили мають чотири ключові переваги в Курській області:
Росія не хоче виконувати вимоги України
На переконання західних журналістів, готовність Києва та Москви розпочати перемовини вказує на певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна змушена шляхом примусу схиляти злочинне російське керівництво до переговорів щодо завершення Росією злочинної війни.
Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія окупувала 10 років тому.
Російський диктатор Володимир Путін продовжує цинічно вимагати, щоб Київ спочатку віддав йому чотири українські області — включно з територіями, які російські війська не окупували, — які Кремль оголосив частиною Росії.
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