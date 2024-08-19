ЗСУ можуть закріпитися на Курщині у разі відмови Путіна від переговорів

Якщо Путін відмовиться від переговорів, Україні не залишиться іншого вибору, окрім як утримувати позиції в Курській області і просуватися далі на російську територію.

Операція ЗСУ на Курщині підштовхне Путіна до перемовин

За даними видання, Україна не прагне постійно контролювати російську територію, але сподівається, що введення тисячі добре оснащених солдатів, підготовлених за західними стандартами, змусить Москву змінити фокус зі сходу України та врешті-решт підштовхне Путіна до переговорів.

Якщо Путін не піде на поступки та наполягатиме на своїх умовах, Києву доведеться залишитися в Курській області та продовжувати наступ, щоб підсилити тиск на Москву. Передбачаючи такий розвиток подій, Україна вже створила в захоплених районах "військову комендатуру", що символізує нову лінію фронту проти Росії, — зазначається у статті. Поширити

Наразі, як зазначається в публікації, українські сили мають чотири ключові переваги в Курській області:

Вони можуть вивести війська у найбільш стратегічно вигідний момент, мають достатню вогневу міць і засоби ППО для захисту, використовують густий ліс для укриття, а також утримують сотні російських полонених, — підсумовують західні журналісти. Поширити

Росія не хоче виконувати вимоги України

На переконання західних журналістів, готовність Києва та Москви розпочати перемовини вказує на певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна змушена шляхом примусу схиляти злочинне російське керівництво до переговорів щодо завершення Росією злочинної війни.

Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини — підкреслюю, про потенційні — нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу, — підкреслює Подоляк. Поширити

Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія окупувала 10 років тому.