ВСУ уничтожили более 600 тыс оккупантов РФ с начала полномасштабного вторжения

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 600 470 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1120 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8513 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 16495 (+15) ед;

артиллерийских систем — 17104 (+48) ед;

РСЗО — 1165 (+4) ед.;

средства ПВО — 925 (+2) ед;

самолетов — 367 ед;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13809 (+57) ед;

крылатых ракет — 2437 (+5) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн -23047 (+55) ед;

специальной техники — 2863 (+17) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.