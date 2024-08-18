ВСУ отразили массированную атаку армии РФ в направлении Торецка
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили массированную атаку армии РФ в направлении Торецка

Генштаб ВСУ
ВСУ отразили массированную атаку армии РФ в направлении Торецка
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Российские войска 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области.

Главные тезисы

 

  • По данным Генштаба, украинские войска уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезвредили 68 российских оккупантов, из которых 41 безвозвратно.
  • Силы обороны за последние сутки уничтожили 1170 российских захватчиков и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, БПЛА и другое.
  • Ситуация на передовой остается напряженной, но благодаря действиям ВСУ удается отбивать атаки и наносить значительные потери противнику.

ВСУ остановили штурм окупантов РФ в сторону Торецка

Как отмечает Генштаб, 18 августа РФ совершила массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.

Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецкая.

Однако Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.

Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм, — добавляют в Генштабе ВСУ.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8508 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 480 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 17 056 (+71) ед;

  • РСЗО — 1161 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 923 ед.;

  • самолетов — 367 ед;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 752 (+38) ед;

  • крылатых ракет — 2432 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 992 (+79) ед;

  • специальной техники — 2846 (+2) ед.

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