ВСУ отразили массированную атаку армии РФ в направлении Торецка

ВСУ остановили штурм окупантов РФ в сторону Торецка

Как отмечает Генштаб, 18 августа РФ совершила массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.

Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецкая.

Однако Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.

Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость и профессионализм, — добавляют в Генштабе ВСУ. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено: