ВСУ отразили массированную атаку армии РФ в направлении Торецка

Российские войска 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области.
Главные тезисы
- По данным Генштаба, украинские войска уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезвредили 68 российских оккупантов, из которых 41 безвозвратно.
- Силы обороны за последние сутки уничтожили 1170 российских захватчиков и значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, БПЛА и другое.
- Ситуация на передовой остается напряженной, но благодаря действиям ВСУ удается отбивать атаки и наносить значительные потери противнику.
ВСУ остановили штурм окупантов РФ в сторону Торецка
Как отмечает Генштаб, 18 августа РФ совершила массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области.
Российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции украинских войск и продвинуться в сторону Торецкая.
Однако Силы обороны остановили вражескую атаку, потери позиций не допущены.
По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8508 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16 480 (+7) ед;
артиллерийских систем — 17 056 (+71) ед;
РСЗО — 1161 (+1) ед.;
средства ПВО — 923 ед.;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 752 (+38) ед;
крылатых ракет — 2432 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 992 (+79) ед;
специальной техники — 2846 (+2) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-