ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 599350 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему.
  • От начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 599350 военных.
  • Генштаб отмечает успешные операции по уничтожению российских захватчиков и их техники на различных направлениях.
  • Боевая обстановка на фронте остается напряженной, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8508 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 480 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 17 056 (+71) ед;

  • РСЗО — 1161 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 923 ед.;

  • самолетов — 367 ед;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 752 (+38) ед;

  • крылатых ракет — 2432 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22 992 (+79) ед;

  • специальной техники — 2846 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, близ Временного Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 25 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен на Курщине более двухсот российских срочников
Пленные военные РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитик обнародовал новую стратегическую цель ВСУ на Курщине
Курщина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?