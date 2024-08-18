ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 599350 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему.
- От начала вторжения общее количество потерь русской армии составляет 599350 военных.
- Генштаб отмечает успешные операции по уничтожению российских захватчиков и их техники на различных направлениях.
- Боевая обстановка на фронте остается напряженной, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8508 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16 480 (+7) ед;
артиллерийских систем — 17 056 (+71) ед;
РСЗО — 1161 (+1) ед.;
средства ПВО — 923 ед.;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 752 (+38) ед;
крылатых ракет — 2432 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 992 (+79) ед;
специальной техники — 2846 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, близ Временного Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.
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