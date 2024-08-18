ВСУ уничтожили более 1100 военных РФ, 7 танков и 71 артсистему

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, близ Временного Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.