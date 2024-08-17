Аналитик обнародовал новую стратегическую цель ВСУ на Курщине

Захват Льгова стратегически перережет логистику армии РФ — Киричевский

16 августа был буквально разбомблен мост в районе Глушкова на Курщине, что является очень хорошим прецедентом. Наша авиация бомбит объекты на территории РФ, это уже было официально признано. Здесь еще возникает вопрос: где мы набрали управляемых авиабомб, чтобы бомбить территорию РФ? Ведь речь была о том, что мы от западных союзников вроде бы получаем лишь 100-130 единиц разных авиабомб в месяц, поэтому больше там не выжмешь, а собственного вооружения у нас нет. А здесь случаются какие-то чудеса, то есть в условиях превосходства противника в воздухе наша авиация управляемым авиационным вооружением бьет по российской инфраструктуре. Поделиться

По его словам, удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области является важным прецедентом, даже если автомобильный мост перерезал путь в несколько сел и создает проблему тактической группировке российских войск.

Если говорить о чем-то стратегически важном, то нам нужно забыть о городе Курчатов, но вспомнить о городе Льгове, который является одним из двух логистических узлов на территории Курской области. Там вообще интересная конфигурация, потому что на Курщине есть 1500 км железнодорожных путей, но все они возводятся в два железнодорожных узла — Льгов и Курск.

Соответственно, если эти два узла, извините, разбомбить или взять под физический контроль хотя бы Льгов, то всю железнодорожную сеть на территории Курской области можно вычеркивать. Там железная дорога будет выпадать как для российской армии, так и для экспорта важных товаров для Кремля, как зерно или железная руда, из чего потом берут деньги на войну против Украины. Какие-то стратегические шаги, очевидно, там будут, возможно, через несколько недель, чтобы взять то, что реально перерезает россиянам логистику на стратегическом уровне, — резюмировал Иван Киричевский.

Воздушные силы ВСУ уничтожили мост на Курщине

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. 16 августа был уничтожен мост через одну из рек региона.

Этот мост использовался для логистики подразделений армии РФ.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Поделиться

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.