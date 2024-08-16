Россияне паникуют из-за разрушенного ВСУ моста на Курщине и "отрезанной" части района

Российские паблики утверждают, что ВСУ якобы 16 августа уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Этот мост является важнейшей артерией гражданской и военной логистики в этом районе.
Главные тезисы
- Россияне паникуют из-за разрушенного ВСУ моста на Курщине и “отрезанной” части Глушковского района.
- Возможные действия ВСУ включают контроль над трассой Е38 и захват Рыльска, вызывая опасения у российских “военкоров”.
- Аналитики отмечают успехи ВСУ на Курщине, расширение территории наступления и области под контролем украинских военных.
Мост возле села Глушково на Курщине разрушен
Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет Himars".
Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".
После последнего удара, набитого состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, рухнул один из пролетов моста.
Мост был важнейшей логистической артерией русских войск в этом районе. А так называемые российские "военкоры" опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.
Кроме того, российский пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в селе Зване Глушковского района и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".
Также российские военные пропагандисты прогнозируют дальнейшие действия ВСУ.
Что известно об актуальных успехах ВСУ на Курщине
ВСУ удалось расширить территорию собственного наступления до 1150 кв км.
По информации аналитиков мониторингового проекта DeepState, площадь взятой под контроль украинскими военными территориями на Курщине охватывает 507,76 кв км, а так называемая "серая зона" уже составляет 640, 92 кв км.
Пока украинские военные, вероятно, ведут боевые действия в районе Кореневого.
Россияне жалуются, что именно Коренево блокирует путь на Рыльск, а захватив Рыльск, украинские силы "сразу оставят без поставок и поддержки кучу пограничных пунктов в этом районе".
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