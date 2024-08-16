Россияне паникуют из-за разрушенного ВСУ моста на Курщине и "отрезанной" части района

Российские паблики утверждают, что ВСУ якобы 16 августа уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Этот мост является важнейшей артерией гражданской и военной логистики в этом районе.

Мост возле села Глушково на Курщине разрушен

Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет Himars".

Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".

После последнего удара, набитого состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, рухнул один из пролетов моста.

Сейчас часть Глушковского района отрезана — это села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Поделиться

Уничтоженный мост поблизости Глушково на карте

Мост был важнейшей логистической артерией русских войск в этом районе. А так называемые российские "военкоры" опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.

Кроме того, российский пропагандист Роман Алехин утверждает, что ВСУ якобы также "наносят удары по мосту в селе Зване Глушковского района и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".

Также российские военные пропагандисты прогнозируют дальнейшие действия ВСУ.

Если повезет, то возьмут под огневой контроль трассу Е38 на участке Глухов-Курск, возможно, ударят и со стороны Глухова. Если не повезет — откусят кусок, займут высоты на берегу Сейма и окопаются на второй линии на низком берегу для дальнейшего торга. Поделиться

Что известно об актуальных успехах ВСУ на Курщине

ВСУ удалось расширить территорию собственного наступления до 1150 кв км.

По информации аналитиков мониторингового проекта DeepState, площадь взятой под контроль украинскими военными территориями на Курщине охватывает 507,76 кв км, а так называемая "серая зона" уже составляет 640, 92 кв км.

Пока украинские военные, вероятно, ведут боевые действия в районе Кореневого.

Именно здесь, как сообщается, была разбита еще одна колонна военных преступной армии РФ. Поделиться

Россияне жалуются, что именно Коренево блокирует путь на Рыльск, а захватив Рыльск, украинские силы "сразу оставят без поставок и поддержки кучу пограничных пунктов в этом районе".