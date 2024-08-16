Росіяни панікують через зруйнований ЗСУ міст на Курщині та "відрізану" частину району

Російські пабліки стверджують, що ЗСУ нібито 16 серпня знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Цей міст є найважливішою артерією цивільної та військової логістики у районі.

Міст біля села Глушкове на Курщині зруйновано

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".

Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".

Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, завалився один із прольотів мосту.

Наразі частина Глушківського району відрізана — це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Поширити

Знищений міст поблизу Глушкове на мапі

Міст був найважливішою логістичною артерією російських військ у цьому районі. А так звані російські "воєнкори" побоюються, що його знищення може означати початок захоплення Глушківського району.

Окрім того, російський пропагандист Роман Альохін стверджує, що ЗСУ нібито також "завдають ударів по мосту в селі Зване Глушківського району і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм".

Також російські воєнні пропагандисти прогнозують подальші дії ЗСУ.

Якщо пощастить — візьмуть під вогневий контроль трасу Е38 на ділянці Глухів-Курськ, можливо, вдарять і з боку Глухова. Якщо не пощастить — відкусять шматок, займуть висоти на березі Сейму і окопаються на другій лінії на низькому березі для подальшого торгу. Поширити

Що відомо про актуальні успіхи ЗСУ на Курщині

ЗСУ вдалось розширити територію власного наступу до 1 тис 150 кв км.

За інформацією аналітиків моніторингового проєкту DeepState, площа взятої під контроль українськими військовими території на Курщині охоплює 507,76 кв км, а так звана “сіра зона” вже становить 640, 92 кв км.

Наразі українські військові, ймовірно, ведуть бойові дії в районі Кореневого.

Саме тут, як повідомляється, було розбито ще одну колону військових злочинної армії РФ. Поширити

Росіяни бідкаються, що саме Коренево блокує шлях на Рильськ, а захопивши Рильськ, українські сили "одразу залишать без постачання та підтримки купу прикордонних пунктів у тому районі".