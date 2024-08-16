Воздушные силы ВСУ обнародовали видео уничтожения моста на Курщине

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. 16 августа был уничтожен мост через одну из рек региона.
Главные тезисы
- Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении.
- Мост на Курщине был уничтожен с помощью высокоточных авиационных ударов по информации воздушных сил ВСУ.
- Воздушные силы ВСУ наносят удары по вражеским опорным пунктам, технике и логистическим центрам противника.
- Украинские пилоты осуществляют высокоточные удары, направленные на ослабление позиций противника.
Воздушные силы ВСУ уничтожили мост на Курщине
Этот мост использовался для логистики подразделений армии РФ.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.
Мост возле села Глушково на Курщине разрушен
Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет Himars".
Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".
После последнего удара, состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, рухнул один из пролетов моста.
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