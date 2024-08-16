Воздушные силы ВСУ обнародовали видео уничтожения моста на Курщине

Украинская авиация активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. 16 августа был уничтожен мост через одну из рек региона.

Воздушные силы ВСУ уничтожили мост на Курщине

Этот мост использовался для логистики подразделений армии РФ.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.

Благодарю летчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации. Поделиться

Мост возле села Глушково на Курщине разрушен

Россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет Himars".

Также пропагандисты уверяют, что по мосту прилетели "два боеприпаса семейства MLRS", один из которых якобы попал в автомобиль, в котором ехали российские "волонтеры".

После последнего удара, состоявшегося около 17:00 по киевскому времени, рухнул один из пролетов моста.