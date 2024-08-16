Воздушные силы ВСУ сбили две российские ракеты над Днепропетровщиной

Днем 16 августа украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью две российские ракеты. Люди в результате вражеских атак не пострадали.
Главные тезисы
- Украинская ПВО эффективно заблокировала ракетные атаки на Днепропетровщину, обеспечив безопасность мирного населения.
- Сбитые российские ракеты свидетельствуют о готовности украинской армии защищать свою территорию и границы.
- При атаках также пострадали Никопольщина и другие районы, но благодаря действиям украинских силовиков удалось минимизировать ущерб и не допустить жертв.
ПВО сбила над Днепропетровщиной две российские ракеты
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В то же время, по данным чиновника, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров, но обошлось без погибших и пострадавших.
От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины. Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто.
По его данным, люди не пострадали.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.
Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" по направлению Ейска.
Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.
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