Воздушные силы ВСУ сбили две российские ракеты над Днепропетровщиной
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили две российские ракеты над Днепропетровщиной

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракеты
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Днем 16 августа украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью две российские ракеты. Люди в результате вражеских атак не пострадали.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО эффективно заблокировала ракетные атаки на Днепропетровщину, обеспечив безопасность мирного населения.
  • Сбитые российские ракеты свидетельствуют о готовности украинской армии защищать свою территорию и границы.
  • При атаках также пострадали Никопольщина и другие районы, но благодаря действиям украинских силовиков удалось минимизировать ущерб и не допустить жертв.

ПВО сбила над Днепропетровщиной две российские ракеты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Защитники неба сбили над областью вражеские ракеты. Спасибо ОВК "Восток" за работу.

В то же время, по данным чиновника, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров, но обошлось без погибших и пострадавших.

От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины. Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто.

Поврежденное российскими обстрелами авто

По его данным, люди не пострадали.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.

Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" по направлению Ейска.

Как отметил генерал, в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЕБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре ударных БПЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

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