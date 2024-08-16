Воздушные силы ВСУ сбили две российские ракеты над Днепропетровщиной

Днем 16 августа украинская ПВО сбила над Днепропетровской областью две российские ракеты. Люди в результате вражеских атак не пострадали.

ПВО сбила над Днепропетровщиной две российские ракеты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Защитники неба сбили над областью вражеские ракеты. Спасибо ОВК "Восток" за работу. Поделиться

В то же время, по данным чиновника, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров, но обошлось без погибших и пострадавших.

От артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая общины. Повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто.

Поврежденное российскими обстрелами авто

По его данным, люди не пострадали.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 8 августа РФ атаковала двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковской области из Белгородской.

Также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и четырьмя ударными БПЛА типа "Shahed" по направлению Ейска.