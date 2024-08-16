Повітряні сили ЗСУ збили дві російські ракети над Дніпропетровщиною

Вдень 16 серпня українська ППО збила над Дніпропетровською областю дві російські ракети. Люди внаслідок ворожих атак не постраждали.
Головні тези:
- Українська ППО збила дві російські ракети над Дніпропетровською областю, запобігши трагедії серед мирного населення.
- Збиття російських ракет свідчить про готовність та ефективність української армії відстоювати територіальну цілісність та захищати свої межі.
ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Водночас за даними чиновника, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж, але минулося без загиблих і постраждалих.
Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.
За його даними, люди не постраждали.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 8 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської.
Також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська.
Як зазначив генерал, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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