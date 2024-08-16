Повітряні сили ЗСУ збили дві російські ракети над Дніпропетровщиною

Вдень 16 серпня українська ППО збила над Дніпропетровською областю дві російські ракети. Люди внаслідок ворожих атак не постраждали.

ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Оборонці неба збили над областю ворожі ракети. Дякую ПВК "Схід" за роботу. Поширити

Водночас за даними чиновника, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж, але минулося без загиблих і постраждалих.

Від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто.

Пошкоджене російськими обстрілами авто

За його даними, люди не постраждали.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 8 серпня РФ атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківській області із Бєлгородської.

Також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу "Shahed" із напрямку Єйська.