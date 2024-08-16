Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення мосту на Курщині

Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. 16 серпня було знищено міст через одну з річок регіону.
Головні тези:
- Українська авіація знищила міст на Курщині, який використовувався для логістики армії РФ.
- Повітряні сили ЗСУ беруть активну участь у бойових діях на Курському напрямку.
- Українські пілоти завдають високоточних ударів по ворожих опорних пунктах, техніці та логістичним центрам противника.
- За інформацією повітряних сил ЗСУ, міст було знищено за допомогою точних авіаційних ударів.
Повітряні сили ЗСУ знищили міст на Курщині
Цей міст використовувався для логістики підрозділів армії РФ.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.
Міст біля села Глушкове на Курщині зруйновано
Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".
Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, завалився один із прольотів мосту.
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