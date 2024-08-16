Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення мосту на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення мосту на Курщині

Микола Олещук
ПС ЗСУ

Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. 16 серпня було знищено міст через одну з річок регіону.

Головні тези:

  • Українська авіація знищила міст на Курщині, який використовувався для логістики армії РФ.
  • Повітряні сили ЗСУ беруть активну участь у бойових діях на Курському напрямку.
  • Українські пілоти завдають високоточних ударів по ворожих опорних пунктах, техніці та логістичним центрам противника.
  • За інформацією повітряних сил ЗСУ, міст було знищено за допомогою точних авіаційних ударів.

Повітряні сили ЗСУ знищили міст на Курщині

Цей міст використовувався для логістики підрозділів армії РФ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.

Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації.

Міст біля села Глушкове на Курщині зруйновано

Росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".

Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".

Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, завалився один із прольотів мосту.

Наразі частина Глушківського району відрізана — це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили 4 розвідувальних дрони РФ з початку доби
Повітряні Сили ЗСУ
Дрон Орлан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни панікують через зруйнований ЗСУ міст на Курщині та "відрізану" частину району
Міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили ЗСУ збили дві російські ракети над Дніпропетровщиною
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракети

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?