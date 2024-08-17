Аналітик оприлюднив нову стратегічну ціль ЗСУ на Курщині

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що варто звернути увагу на місто Льгов у Курській області, контроль над яким дасть Силам оборони України реальну можливість перерізати логістику росіянам на стратегічному рівні.
Головні тези:
- Важлива стратегічна ціль ЗСУ на Курщині — захоплення міста Льгов для перерізання логістики армії РФ на стратегічному рівні.
- Українська авіація активно залучена до бойових дій на Курському напрямку та завдає удару по ворожих опорних пунктах та логістичних центрах.
- Знищення моста на Курщині слугує як важливий прецедент у стратегічних діях Сил оборони України, показуючи ефективність української авіації.
Захоплення Льгова стратегічно переріже логістику армії РФ — Киричевський
За його словами, удар по мосту через річку Сейм у Глушковському районі Курської області є важливим прецедентом, навіть якщо той автомобільний міст перерізав шлях до кількох сіл та створює проблему тактичному угрупованню російських військ.
Якщо говорити про щось стратегічно важливе, то нам треба забути про місто Курчатов, але згадати про місто Льгов, яке є одним з двох логістичних вузлів на території Курської області. Там взагалі цікава конфігурація, бо на Курщині є 1500 км залізничних шляхів, але вони всі зводяться у два залізничні вузли — Льгов та Курськ.
Відповідно, якщо ці два вузли, даруйте, розбомбити або взяти під фізичний контроль хоча б Льгов, то тоді всю залізничну мережу на території Курської області можна викреслювати. Бо там залізниця випадатиме як для російської армії, так і для експорту важливих товарів для Кремля, як-то зерно чи залізна руда, з чого потім беруть гроші на війну проти України. Якісь такі стратегічні кроки, вочевидь, там будуть, можливо, за кілька тижнів, щоб узяти те, що реально перерізає росіянам логістику на стратегічному рівні, — резюмував Іван Киричевський.
Повітряні сили ЗСУ знищили міст на Курщині
Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. 16 серпня було знищено міст через одну з річок регіону.
Цей міст використовувався для логістики підрозділів армії РФ.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.
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