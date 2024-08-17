Аналітик оприлюднив нову стратегічну ціль ЗСУ на Курщині

Захоплення Льгова стратегічно переріже логістику армії РФ — Киричевський

16 серпня, був буквально розбомблений міст в районі Глушкова на Курщині, що є дуже гарним прецедентом. Наша авіація бомбить об'єкти на території РФ, це вже було офіційно визнано. Тут ще виникає питання: де ми набрали керованих авіабомб, щоб бомбити територію РФ? Бо ж мова була про те, що ми від західних союзників начебто отримуємо лише 100-130 одиниць різних авіабомб на місяць, тому більше там не вичавиш, а власного озброєння у нас немає. А тут трапляються якісь дива, тобто в умовах переваги противника в повітрі наша авіація керованим авіаційним озброєнням б’є по російській інфраструктурі. Поширити

За його словами, удар по мосту через річку Сейм у Глушковському районі Курської області є важливим прецедентом, навіть якщо той автомобільний міст перерізав шлях до кількох сіл та створює проблему тактичному угрупованню російських військ.

Якщо говорити про щось стратегічно важливе, то нам треба забути про місто Курчатов, але згадати про місто Льгов, яке є одним з двох логістичних вузлів на території Курської області. Там взагалі цікава конфігурація, бо на Курщині є 1500 км залізничних шляхів, але вони всі зводяться у два залізничні вузли — Льгов та Курськ.

Відповідно, якщо ці два вузли, даруйте, розбомбити або взяти під фізичний контроль хоча б Льгов, то тоді всю залізничну мережу на території Курської області можна викреслювати. Бо там залізниця випадатиме як для російської армії, так і для експорту важливих товарів для Кремля, як-то зерно чи залізна руда, з чого потім беруть гроші на війну проти України. Якісь такі стратегічні кроки, вочевидь, там будуть, можливо, за кілька тижнів, щоб узяти те, що реально перерізає росіянам логістику на стратегічному рівні, — резюмував Іван Киричевський.

Повітряні сили ЗСУ знищили міст на Курщині

Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. 16 серпня було знищено міст через одну з річок регіону.

Цей міст використовувався для логістики підрозділів армії РФ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Поширити

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.