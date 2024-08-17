С начала наступательной операции в Курской области украинским военным удалось взять в плен не менее 250 солдат срочной службы преступной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинским военным удалось взять в плен более 250 российских солдат-срочников на Курщине.
- Пленные российские военные выразили благодарность за гуманное отношение украинских силовиков и рассказали о пережитом во время боевых действий.
- Журналисты посетили тюрьму, где содержатся военнопленные, и рассказали о впечатлениях и условиях содержания.
- Из пленных российских военных только около 20% являются контрактниками, остальные - срочники, рассказывающие о своих действиях на фронте.
- Российские срочники в плену отмечают хорошие условия содержания, оказание медицинской помощи и ежедневное питание.
Что известно о пленении сотен российских срочников на Курщине
Отмечается, что журналисты издания посетили одну из украинских тюрем на северо-востоке, куда доставляют пленных в Курской области российских военных.
По словам руководителя тюрьмы, за последние 10 дней сюда привезли 320 россиян, из которых подавляющее большинство - солдаты срочной службы.
При этом лишь около 20% - мобилизовавшие россияне и контрактники.
Таким образом, количество срочников, попавших в украинскую тюрьму, составляет около 250.
Собеседник также отметил, что ряд пленных российских военных был очень напуган, однако уже адаптировался.
Что говорят самые пленные российские военные
Журналисты издания также побеседовали с пленными российскими военными.
Российские солдаты рассказали о хороших условиях содержания в плену, оказании медицинской помощи, питании 3 раза в день, включая супы, салаты и каши.
Также в тюрьме находились представители Красного Креста, посетившие военнопленных.
По словам пленных срочников Николая и Сергея, 6 августа украинские военные атаковали их военный штаб, а командиры скрылись, не отдав приказы, что делать.
Они три дня шли по лесам и болотам и спали на холодной земле, а затем вышли к украинским позициям, где их и взяли в плен.
Украинские солдаты проверили их на наличие оружия, а затем дали им еду, воду и сигареты.
При этом в одной из камер тюрьмы, где были солдаты постарше, настроение было более мрачным.
Среди них были пограничники и солдаты-контрактники.
Практически все мужчины сказали, что украинское вторжение стало для них первым боевым опытом и раньше их не отправляли в Украину.
Как рассказал один из пленных, из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Другие отказались сдаться и были убиты.
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