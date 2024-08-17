ВСУ взяли в плен на Курщине более двухсот российских срочников
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен на Курщине более двухсот российских срочников

Пленные военные РФ
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Источник:  The Washington Post

С начала наступательной операции в Курской области украинским военным удалось взять в плен не менее 250 солдат срочной службы преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинским военным удалось взять в плен более 250 российских солдат-срочников на Курщине.
  • Пленные российские военные выразили благодарность за гуманное отношение украинских силовиков и рассказали о пережитом во время боевых действий.
  • Журналисты посетили тюрьму, где содержатся военнопленные, и рассказали о впечатлениях и условиях содержания.
  • Из пленных российских военных только около 20% являются контрактниками, остальные - срочники, рассказывающие о своих действиях на фронте.
  • Российские срочники в плену отмечают хорошие условия содержания, оказание медицинской помощи и ежедневное питание.

Что известно о пленении сотен российских срочников на Курщине

Отмечается, что журналисты издания посетили одну из украинских тюрем на северо-востоке, куда доставляют пленных в Курской области российских военных.

По словам руководителя тюрьмы, за последние 10 дней сюда привезли 320 россиян, из которых подавляющее большинство - солдаты срочной службы.

ВСУ взяли в плен в Курщине более 250 солдат армии РФ
Пленные русские военные

При этом лишь около 20% - мобилизовавшие россияне и контрактники.

Таким образом, количество срочников, попавших в украинскую тюрьму, составляет около 250.

Собеседник также отметил, что ряд пленных российских военных был очень напуган, однако уже адаптировался.

Что говорят самые пленные российские военные

Журналисты издания также побеседовали с пленными российскими военными.

Российские солдаты рассказали о хороших условиях содержания в плену, оказании медицинской помощи, питании 3 раза в день, включая супы, салаты и каши.

Также в тюрьме находились представители Красного Креста, посетившие военнопленных.

По словам пленных срочников Николая и Сергея, 6 августа украинские военные атаковали их военный штаб, а командиры скрылись, не отдав приказы, что делать.

Они три дня шли по лесам и болотам и спали на холодной земле, а затем вышли к украинским позициям, где их и взяли в плен.

Украинские солдаты проверили их на наличие оружия, а затем дали им еду, воду и сигареты.

Они подходили, общались, рассказывали свои истории, слушали наши, – рассказывает пленный русский военный Николай.

При этом в одной из камер тюрьмы, где были солдаты постарше, настроение было более мрачным.

Среди них были пограничники и солдаты-контрактники.

Практически все мужчины сказали, что украинское вторжение стало для них первым боевым опытом и раньше их не отправляли в Украину.

Как рассказал один из пленных, из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Другие отказались сдаться и были убиты.

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