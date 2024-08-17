Путин не мог представить. Борис Джонсон обратил внимание на шокирующий момент Курской операции

Бывший британский лидер Борис Джонсон подчеркнул, что Украине удалось шокировать не только нелегитимного президента РФ Владимира Путина, но и весь мир, ведь за считанные дни ВСУ захватили больше территорий врага, чем армия РФ в течение года войны.

Украина снова публично унизила Путина

Политик не скрывает, что поражен молниеносным контрнаступлением ВСУ и на этом фоне в очередной раз призвал разрешить украинским силам использовать дальнобойное оружие без ограничений.

Свои мысли и предложения Борис Джонсон озвучил в статье под названием "После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне".

Как отмечает экс-премьер Великобритании, российский диктатор был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, ведь последние события стали унижением для Путина.

Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории за неделю, чем россияне за год, — подчеркнул Борис Джонсон. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что наступление украинских сил подтверждает тот факт, что союзники Киева недооценивали украинскую отвагу и решительность.

Джонсон призывает союзников усилить наступление ВСУ на Курщине

Бывший британский лидер подчеркивает, что международное сообщество должно прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об американских ракетах ATACMS и британских Storm Shadow.

Мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах выгнать войска Путина из каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отвергнуть бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

Более того, он публично призвал британского лидера Кира Стармера активнее поддерживать Украину и помочь остановить Путина.