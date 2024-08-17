Путин не мог представить. Борис Джонсон обратил внимание на шокирующий момент Курской операции
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Путин не мог представить. Борис Джонсон обратил внимание на шокирующий момент Курской операции

Борис Джонсон
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Источник:  Daily Mail

Бывший британский лидер Борис Джонсон подчеркнул, что Украине удалось шокировать не только нелегитимного президента РФ Владимира Путина, но и весь мир, ведь за считанные дни ВСУ захватили больше территорий врага, чем армия РФ в течение года войны.

Главные тезисы

  • Украина шокирует мир быстротой контрнаступления в Курской области РФ.
  • Борис Джонсон подчеркивает, что украинские силы демонстрируют отвагу и решительность, недооцененные союзниками.
  • Политик призывает предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, в частности ATACMS и Storm Shadow.

Украина снова публично унизила Путина

Политик не скрывает, что поражен молниеносным контрнаступлением ВСУ и на этом фоне в очередной раз призвал разрешить украинским силам использовать дальнобойное оружие без ограничений.

Свои мысли и предложения Борис Джонсон озвучил в статье под названием "После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне".

Как отмечает экс-премьер Великобритании, российский диктатор был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, ведь последние события стали унижением для Путина.

Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории за неделю, чем россияне за год, — подчеркнул Борис Джонсон.

Он также обратил внимание на то, что наступление украинских сил подтверждает тот факт, что союзники Киева недооценивали украинскую отвагу и решительность.

Джонсон призывает союзников усилить наступление ВСУ на Курщине

Бывший британский лидер подчеркивает, что международное сообщество должно прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об американских ракетах ATACMS и британских Storm Shadow.

Мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику — глубокую жажду в украинских сердцах выгнать войска Путина из каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отвергнуть бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании

Более того, он публично призвал британского лидера Кира Стармера активнее поддерживать Украину и помочь остановить Путина.

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