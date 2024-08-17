Путин не мог представить. Борис Джонсон обратил внимание на шокирующий момент Курской операции

Бывший британский лидер Борис Джонсон подчеркнул, что Украине удалось шокировать не только нелегитимного президента РФ Владимира Путина, но и весь мир, ведь за считанные дни ВСУ захватили больше территорий врага, чем армия РФ в течение года войны.
Главные тезисы
- Украина шокирует мир быстротой контрнаступления в Курской области РФ.
- Борис Джонсон подчеркивает, что украинские силы демонстрируют отвагу и решительность, недооцененные союзниками.
- Политик призывает предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, в частности ATACMS и Storm Shadow.
Украина снова публично унизила Путина
Политик не скрывает, что поражен молниеносным контрнаступлением ВСУ и на этом фоне в очередной раз призвал разрешить украинским силам использовать дальнобойное оружие без ограничений.
Свои мысли и предложения Борис Джонсон озвучил в статье под названием "После недели тактического блеска Украина наконец-то может положить конец этой войне".
Как отмечает экс-премьер Великобритании, российский диктатор был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, ведь последние события стали унижением для Путина.
Он также обратил внимание на то, что наступление украинских сил подтверждает тот факт, что союзники Киева недооценивали украинскую отвагу и решительность.
Джонсон призывает союзников усилить наступление ВСУ на Курщине
Бывший британский лидер подчеркивает, что международное сообщество должно прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия.
Что важно понимать, прежде всего речь идет об американских ракетах ATACMS и британских Storm Shadow.
Более того, он публично призвал британского лидера Кира Стармера активнее поддерживать Украину и помочь остановить Путина.
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