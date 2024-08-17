Путін не міг уявити. Борис Джонсон звернув увагу на шокуючий момент Курської операції

Колишній британський лідер Борис Джонсон наголосив, що Україні вдалося шокувати не лише нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, а й увесь світ, адже за лічені дні ЗСУ захопили більше територій ворога, аніж армія РФ протягом року війни.

Україна знову публічно принизила Путіна

Політик не приховує, що вражений блискавичним контрнаступом ЗСУ й на цьому тлі вкотре закликав дозволити українським силам використовувати далекобійну зброю без обмежень.

Свої думки та пропозиції Борис Джонсон озвучив у статті під заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні".

Як зазначає експрем’єр Британії, російський диктатор був роздратований під час доповіді губернатора Курщини про проникнення українських військ на російську територію, адже останні події стали приниженням для Путіна.

Путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію Росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік, — підкреслив Борис Джонсон. Поширити

Він також звернув увагу на те, що наступ українських сил підтверджує той факт, що союзники Києва недооцінювали українську відвагу і рішучість.

Джонсон закликає союзників посилити наступ ЗСУ на Курщині

Колишній британський лідер наголошує, що міжнародна спільнота повинна припинити зволікання і надати Україні дозвіл на використання далекобійної західної зброї.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про американські ракети ATACMS і британські Storm Shadow.

Ми хронічно недооцінювали їхню (українську — ред.)чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська Путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця. Борис Джонсон Колишній прем'єр-міністр Великої Британії

Ба більше, він публічно закликав британського лідера Кіра Стармера з закликом активніше підтримувати Україну і допомогти зупинити Путіна.