Колишній британський лідер Борис Джонсон наголосив, що Україні вдалося шокувати не лише нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, а й увесь світ, адже за лічені дні ЗСУ захопили більше територій ворога, аніж армія РФ протягом року війни.
Головні тези:
- Україна шокує світ швидкістю контрнаступу в Курській області РФ.
- Борис Джонсон підкреслює, що українські сили демонструють відвагу та рішучість, недооцінені союзниками.
- Політик закликає надати Україні дозвіл на використання далекобійної західної зброї, зокрема ATACMS та Storm Shadow.
Україна знову публічно принизила Путіна
Політик не приховує, що вражений блискавичним контрнаступом ЗСУ й на цьому тлі вкотре закликав дозволити українським силам використовувати далекобійну зброю без обмежень.
Свої думки та пропозиції Борис Джонсон озвучив у статті під заголовком "Після тижня тактичного блиску Україна нарешті може покласти край цій війні".
Як зазначає експрем’єр Британії, російський диктатор був роздратований під час доповіді губернатора Курщини про проникнення українських військ на російську територію, адже останні події стали приниженням для Путіна.
Він також звернув увагу на те, що наступ українських сил підтверджує той факт, що союзники Києва недооцінювали українську відвагу і рішучість.
Джонсон закликає союзників посилити наступ ЗСУ на Курщині
Колишній британський лідер наголошує, що міжнародна спільнота повинна припинити зволікання і надати Україні дозвіл на використання далекобійної західної зброї.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про американські ракети ATACMS і британські Storm Shadow.
Ба більше, він публічно закликав британського лідера Кіра Стармера з закликом активніше підтримувати Україну і допомогти зупинити Путіна.
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