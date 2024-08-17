Від початку наступальної операції у Курській області українським військовим вдалось взяти у полон щонайменше 250 солдатів строкової служби злочинної армії РФ.

Що відомо про взяття у полон сотень російських строковиків на Курщині

Зазначається, що журналісти видання відвідали одну з українських в’язниць на північному сході, куди доставляють полонених у Курській області російських військових.

За словами керівника в’язниці, протягом останніх 10 днів сюди привезли 320 росіян, з яких переважна більшість - солдати строкової служби.

Полонені російські військові

При цьому лише близько 20% - росіяни, яких мобілізували, та контрактники.

Таким чином, кількість строковиків, які потрапили до української в'язниці, становить близько 250.

Співрозмовник також зазначив, що низка полонених російських військових була дуже налякана, однак наразі вже адаптувалась.

Що кажуть самі полонені російські військові

Журналісти видання також поспілкувались із полоненими російськими військовими.

Російські солдати розповіли про гарні умови утримання у полоні, надання медичної допомоги, харчування 3 рази на день, включаючи супи, салати та каші.

Також у в'язниці перебували представники Червоного Хреста, які відвідали військовополонених.

За словами полонених строковиків Миколи та Сергія, 6 серпня українські військові атакували їхній військовий штаб, а командири втекли, не віддавши наказів, що робити.

Вони три дні йшли лісами та болотами та спали на холодній землі, а потім вийшли до українських позицій, де їх і взяли в полон.

Українські солдати перевірили їх на наявність зброї, а потім дали їм їжу, воду та цигарки.

Вони підходили, спілкувалися, розповідали свої історії, слухали наші, - розповідає полонений російський військовий Микола. Поширити

При цьому в одній з камер в'язниці, де були солдати старшого віку, настрій був похмурішим.

Серед них були прикордонники та солдати-контрактники.

Майже всі чоловіки сказали, що українське вторгнення стало для них першим бойовим досвідом і раніше їх не відправляли в Україну.

Як розповів один із полонених, з 60 осіб, з якими він бився разом, вижили лише четверо чи п'ятеро. Інші відмовилися здатися і були вбиті.