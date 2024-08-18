ЗСУ знищили понад 1100 військових РФ, 7 танків та 71 артсистему

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.