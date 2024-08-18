Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 599 350 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад 1100 військових РФ, 7 танків та 71 артсистему.
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення становить 599 350 військових.
- За добу було зафіксовано 139 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Сили оборони відбивали штурмові дії противника на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках.
- Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував авіацію.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8508 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 16 480 (+7) од.;
артилерійських систем — 17 056 (+71) од.;
РСЗВ — 1161 (+1) од.;
засоби ППО — 923 од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 752 (+38) од.;
крилатих ракет — 2432 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 992 (+79) од.;
спеціальної техніки — 2846 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, поблизу Часового Яру та Іванівського. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.
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