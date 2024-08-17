ЗСУ відбили 25 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 17.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Держава-терористка не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка. Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на даний час застосувавши 11 керованих авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

Тривають бої на Сіверському напрямку , атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.