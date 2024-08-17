Сили оборони України продовжують рішуче боротися з загарбниками та чинять опір численним спробам противника просуватися в глибину території України. Станом на 16.00 17 серпня кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 25 атак армії РФ на Покровському напрямку протягом доби. Кількість бойових зіткнень зросла до 72.
- На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів.
- З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити захисників.
- Загальні бойові втрати армії РФ за період склали близько 598180 осіб та значну кількість військової техніки.
- На різних напрямках фронту тривають активні бої та відбито численні атаки загарбників.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 17.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.
Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.
На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.
Тривають бої на Сіверському напрямку, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.
Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.
Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.
На Курахівському напрямку загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.
На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.
На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.
Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.
Втрати армії РФ станом на 17 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько/ about 598180 (+1230) осіб,
танків — 8501 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,
артилерійських систем — 16985 (+58) од,
РСЗВ — 1160 (+1) од,
засобів ППО — 923 (+1) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55) од,
крилатих ракет — 2432 (+3) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,
спеціальної техніки — 2844 (+15) од.
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