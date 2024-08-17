ВСУ отразили 25 атак армии РФ на Покровском направлении в течение суток

Силы обороны Украины продолжают решительно бороться с захватчиками и сопротивляются многочисленным попыткам противника продвигаться в глубину территории Украины. По состоянию на 16:00 17 августа количество боевых столкновений возросло до 72. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети от всех атак.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 25 атак армии РФ на Покровском направлении.
- Общее количество боевых столкновений увеличилось до 72, с наибольшей активностью врага на Покровском направлении.
- Армия РФ понесла значительные потери: около 598180 человек и массовое количество военной техники.
- Продолжаются активные бои на разных направлениях фронта, где украинские защитники успешно сдают натиск врага.
- Ситуация контролируется, противник не прекращает атаки, но украинские войска отстаивают свою позицию и отражают вражеские атаки.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 17.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой.
Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.
На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новогоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боеприкосновений, до сих пор продолжается пять боеприкосновений. Ситуация контролируется.
Продолжаются бои на Северском направлении , атакует противник вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного, кафиры шесть раз пытались прорвать нашу оборону. Все атаки отражены.
На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Временного Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.
Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь. Сегодня враг в основном атакует у населенных пунктов Северное, Торецк и Железное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боеприкосновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами.
Наибольшее количество боеприкосновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая напор, уже отразили 25 атак противника, 11 боеприкосновений еще продолжаются. Потерпел авиаудар НАРами Александрополь.
На Кураховском направлении загарбники девять раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.
На Времивском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, произошла одна безуспешная попытка.
На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.
Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.
Утраты армии РФ по состоянию на 17 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около/ about 598180 (+1230) человек,
танков — 8501 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 16473 (+12) ед,
артиллерийских систем — 16985 (+58) ед,
РСЗО — 1160 (+1) ед,
средств ПВО — 923 (+1) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 13714 (+55) ед,
крылатых ракет — 2432 (+3) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22913 (+65) ед,
специальной техники — 2844 (+15) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-