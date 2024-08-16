ВСУ отразили 75 атак армии РФ в течение суток

Силы обороны Украины продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты в дальнейшем пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. По состоянию на 16.00 16 августа количество боевых столкновений возросло до 75. Активнее всего враг сейчас действует на Покровском направлении, там прошла почти треть от всех атак.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины продолжают решительно противостоять атакам российских оккупантов, отражая 75 атак за сутки.
- Российские вооруженные силы активно используют авиацию и артиллерию для продвижения вглубь территории Украины.
- Боевые столкновения наиболее интенсивны на Покровском направлении, где зафиксировано треть всех атак противника.
- Украинские военные продемонстрировали высокий уровень готовности и эффективности в отсечении российской агрессии.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом.
На Харьковском направлении российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой.
Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны. Атака в сторону Лозовой продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли двух авиаударов КАБами по Купянску-Узловому.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боеприкосновений, продолжается бой у Макеевки. Ситуация контролируется. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки — на сумму оккупанты привлекли восемь КАБов.
Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении , однако получает жесткий отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Переездного оккупанты семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григоровки и Временного Яра. Два из этих боеприкосновений продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг атакует у населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где наши защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Железного и Нелиповки шесть боеприкосновений уже завершены. Авиация агрессора бомбила Торецк, также оккупанты обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Потерпел три авиаудара НАРами Александрополь.
На Кураховском направлении с начала суток загарбники девять раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки. По последней избивали НАРами.
На Времивском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались недалеко от Угледара и Новодонецкого — захватчики избивали с вооружения вертолетов Ка-52.
В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении кафиры однажды безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.
Похожая ситуация на Приднепровском направлении — там также отражена одна вражеская атака.
Потери армии РФ по состоянию на 16 августа 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 596 950 (+1 330) человек,
танков — 8496 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 16 461 (+35) ед,
артиллерийских систем — 16 927 (+59) ед,
РСЗО — 1 159 (+5) ед,
средств ПВО — 922 (+0) ед,
самолетов — 367 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 659 (+61) ед,
крылатых ракет — 2 429 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 22 848 (+73) ед,
специальной техники — 2 829 (+16) ед.
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