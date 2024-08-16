ВСУ отразили 75 атак армии РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом.

Захватчики применяли авиацию и артиллерию, избивая по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Старая Гута, Новоалександровка и Дружба. С РСЗО враг гнал по Бачевску. Также нанес авиационных ударов возле Степки, Мирополья, Малой Рыбицы, Кияницы и Краснополья.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григоровки и Временного Яра. Два из этих боеприкосновений продолжаются.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении , однако получает жесткий отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Переездного оккупанты семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боеприкосновений, продолжается бой у Макеевки. Ситуация контролируется. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки — на сумму оккупанты привлекли восемь КАБов.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны. Атака в сторону Лозовой продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли двух авиаударов КАБами по Купянску-Узловому.

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг атакует у населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где наши защитники отбивают два штурма. В районах Нью-Йорка, Железного и Нелиповки шесть боеприкосновений уже завершены. Авиация агрессора бомбила Торецк, также оккупанты обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Потерпел три авиаудара НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток загарбники девять раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки. По последней избивали НАРами.

На Времивском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались недалеко от Угледара и Новодонецкого — захватчики избивали с вооружения вертолетов Ка-52.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении кафиры однажды безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.