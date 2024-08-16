ЗСУ відбили 75 атак армії РФ протягом доби

Сили оборони України продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Російські окупанти надалі намагаються використати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. Станом на 16.00 16 серпня кількість бойових зіткнень зросла до 75. Найактивніше ворог зараз діє на Покровському напрямку, там пройшла майже третина від усіх атак.
Головні тези:
- Сили оборони України активно протистоять атакам російських окупантів на різних напрямках фронту.
- Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку.
- Українські війська відбили 75 атак противника за добу, стримуючи натиск і завдаючи значних втрат армії РФ.
- Зазначена оперативна інформація включає деталізовані звіти по кожному напрямку фронту та загальні втрати армії РФ з початку війни.
- Українські військові показують високий рівень готовності та ефективності у відстоюванні території країни від російської агресії.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 16.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом.
На Харківському напрямку російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.
Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони. Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.
На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського і Торського. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується уже шість боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки. Ситуація контрольована. Під удари російських бомб потрапили райони Осинового, Дружелюбівки і Серебрянки — у сумі окупанти залучили вісім КАБів.
Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських воїнів. Так, поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного окупанти сім разів намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки зупинено.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Григорівки та Часового Яру. Два з цих боєзіткнень продовжуються.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог атакує біля населених пунктів Торецьк і Біла Гора, де наші захисники відбивають два штурми. В районах Нью-Йорка, Залізного та Неліпівки шість боєзіткнень вже завершено. Авіація агресора бомбардувала Торецьк, також окупанти обстріляли Дачне і Нью-Йорк некерованими авіаракетами.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боїв ще тривають. Зазнав трьох авіаударів НАРами Олександропіль.
На Курахівському напрямку від початку доби загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки, Олександрівки та Костянтинівки. По останній били НАРами.
На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника в бік Костянтинівки. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Вугледара і Новодонецького — загарбники били з озброєння вертольотів Ка-52.
В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч.
Схожа ситуація на Придніпровському напрямку — там також відбито одну ворожу атаку.
Втрати армії РФ станом на 16 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 596 950 (+1 330) осіб,
танків — 8496 (+12) од,
бойових броньованих машин — 16 461 (+35) од,
артилерійських систем — 16 927 (+59) од,
РСЗВ — 1 159 (+5) од,
засобів ППО — 922 (+0) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 659 (+61) од,
крилатих ракет — 2 429 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 848 (+73) од,
спеціальної техніки — 2 829 (+16) од.
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