Украинские военные используют для поддержки наступления в Курской области редкие британские танки Challenger 2, один из которых уже был уничтожен российскими оккупантами.
Главные тезисы
- Использование редких британских танков Challenger 2 в боях на Курщине свидетельствует о стратегическом подходе украинских военных к конфликту.
- Прогнозируются сложности с обеспечением продовольствием, топливом и боеприпасами для украинских военных во время дальнейшего продвижения на Курщине.
- Планируется создание буферной зоны, которая помимо военных операций может стать основой для мирных переговоров.
- РФ может попытаться провести контрнаступление, усложняя ситуацию для украинских войск в Курской области.
Что известно об использовании ВСУ редкого оружия в боях на Курщине
Отмечается, что среди потерянной украинскими военными западной техники в Курщине также несколько американских БМП Stryker и польская система ПВО С-125, которая защищала ВСУ в Сумской области.
Журналисты издания отмечают, что использование ценной западной техники указывает на то, что прорыв ВСУ на Курщину не просто рейд, а фактически долгосрочное вторжение.
Авторы публикации предполагают, что украинское военное командование, вероятно, планирует захватить и удерживать значительную часть территорий Курской области.
Какие сложности могут ожидать Украины во время наступления на Курщине
При этом журналисты издания подчеркивают, что есть жесткие ограничения размеров территории Курской области, которая может находиться под контролем Украины.
В частности, военное руководство страны-агрессорки РФ, вероятно, намерено провести контрнаступление и остановить продвижение украинских военных.
Еще одним сдерживающим фактором есть и украинская логистика.
Чем глубже продвигается 82-я десантно-штурмовая бригада и другие бойцы, тем труднее становится их тылам снабдить их продовольствием, топливом и боеприпасами.
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