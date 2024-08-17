Украинские военные используют для поддержки наступления в Курской области редкие британские танки Challenger 2, один из которых уже был уничтожен российскими оккупантами.

Что известно об использовании ВСУ редкого оружия в боях на Курщине

Отмечается, что среди потерянной украинскими военными западной техники в Курщине также несколько американских БМП Stryker и польская система ПВО С-125, которая защищала ВСУ в Сумской области.

Журналисты издания отмечают, что использование ценной западной техники указывает на то, что прорыв ВСУ на Курщину не просто рейд, а фактически долгосрочное вторжение.

Украинский танк Challenger 2

Авторы публикации предполагают, что украинское военное командование, вероятно, планирует захватить и удерживать значительную часть территорий Курской области.

Наблюдая за заявлениями украинских чиновников и их последними продвижениями, становится все больше похоже, что Украина стремится создать буферную зону, которая также могла бы служить рычагом для потенциальных переговоров, - подчеркивает аналитик из Финляндии Йони Аскола. Поделиться

Какие сложности могут ожидать Украины во время наступления на Курщине

При этом журналисты издания подчеркивают, что есть жесткие ограничения размеров территории Курской области, которая может находиться под контролем Украины.

В частности, военное руководство страны-агрессорки РФ, вероятно, намерено провести контрнаступление и остановить продвижение украинских военных.

Еще одним сдерживающим фактором есть и украинская логистика.

Чем глубже продвигается 82-я десантно-штурмовая бригада и другие бойцы, тем труднее становится их тылам снабдить их продовольствием, топливом и боеприпасами.