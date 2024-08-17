Українські військові використовують для підтримки наступу у Курській області рідкісні британські танки Challenger 2, один з яких вже було знищено російськими окупантами.
Головні тези:
- Українські військові використовують рідкісні британські танки Challenger 2 у боях на Курщині, що свідчить про стратегічний підхід до конфлікту.
- Використання цінної західної техніки вказує на серйозні наміри утримання значних територій у Курській області.
- Прогнозується, що Україна може створити буферну зону, що сприятиме не лише військовим операціям, але й можливим мирним переговорам.
- Очікуються складнощі зі забезпеченням продовольством, паливом та боєприпасами для українських військових під час подальшого просування на Курщині.
- РФ може спробувати провести контрнаступ, що ускладнить ситуацію для українських військ у Курській області.
Що відомо про використання ЗСУ рідкісної зброї у боях на Курщині
Зазначається, що серед втраченої українськими військовими західної техніки на Курщині також кілька американських БМП Stryker, та польська система ППО С-125, яка захищала ЗСУ у Сумській області.
Журналісти видання зазначають, що використання цінної західної техніки вказує на те, що прорив ЗСУ на Курщину не є просто рейдом, а фактичним довгостроковим вторгненням.
Автори публікації припускають, що українське військове командування, ймовірно, планує захопити та утримувати значну частину територій Курської області.
Які складнощі можуть очікувати на Україну під час наступу на Курщині
При цьому журналісти видання підкреслюють, що є жорсткі обмеження щодо розмірів території Курської області, яка може перебувати під контролем України.
Зокрема, військове керівництво країни-агресорки РФ, ймовірно, має намір провести контрнаступ і зупинити просування українських військових.
Ще одним стримуючим фактором є і українська логістика.
Чим глибше просувається 82-а десантно-штурмова бригада та інші бійці, тим важче стає їхнім тилам забезпечити їх продовольством, паливом і боєприпасами.
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