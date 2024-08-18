Россияне заявили об уничтожении ВСУ еще одного моста в Курщине

В Курской области украинские защитники могли уничтожить еще один мост через реку Сейм возле села Зван.

Появилось фото вероятного уничтоженного моста на Курщине

Как отмечают росСМИ, на опубликованном фото можно увидеть огромную дыру среди моста. Вероятно, он больше не пригоден для пересечения тяжелым транспортом.

Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Таким образом, у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Воздушные силы ВСУ обнародовали видео уничтожение моста на Курщине

16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении, — сообщил Николай Олещук, командующий Воздушными силами ВСУ. Поделиться

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.

К слову, россияне утверждают, что ВСУ якобы выпустили по мосту "несколько американских ракет Himars".