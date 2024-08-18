Росіяни заявили про знищення ЗСУ ще одного мосту на Курщині

У Курській області українські захисники могли знищити ще один міст через річку Сейм біля села Зван.
Головні тези:
- Українські захисники можливо знищили міст через річку Сейм на Курщині, затруднивши логістичну діяльність російських військ.
- Повітряні сили України активно долучаються до операцій у Курській області, наносячи точкові удари з урахуванням логістичних об'єктів противника.
- Російські ЗМІ стверджують, що міст був підбитий українськими ракетами.
Зʼявилося фото ймовірного знищеного мосту на Курщині
Як зазначають росЗМІ, на опублікованому фото можна побачити величезну діру серед мосту. Ймовірно, він більше не придатний для перетину важким транспортом.
Таким чином у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Таким чином у російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.
Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення мосту на Курщині
16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.
За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.
До слова, росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".
Також пропагандисти запевняють, що по мосту прилетіли "два боєприпаси сімейства MLRS", один з яких нібито влучив в авто, в якому їхали російські "волонтери".