Росіяни заявили про знищення ЗСУ ще одного мосту на Курщині

У Курській області українські захисники могли знищити ще один міст через річку Сейм біля села Зван.

Зʼявилося фото ймовірного знищеного мосту на Курщині

Як зазначають росЗМІ, на опублікованому фото можна побачити величезну діру серед мосту. Ймовірно, він більше не придатний для перетину важким транспортом.

Таким чином у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Таким чином у російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення мосту на Курщині

16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку, — повідомив Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ. Поширити

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.

До слова, росіяни стверджують, що ЗСУ нібито випустили по мосту "кілька американських ракет Himars".