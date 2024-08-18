ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ у напрямку Торецьку

ЗСУ зупинили штурм окупантів РФ у бік Торецьку

Як зазначає Генштаб, 18 серпня РФ здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.

Проте Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.

За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.

Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм, — додають у Генштабі ЗСУ. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено: