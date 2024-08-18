ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ у напрямку Торецьку

Російські війська 18 серпня здійснили масовану атаку в напрямку Торецька Донецької області.
Головні тези:
- У ході боїв українські захисники знищили 10 одиниць ворожої техніки та вбили безповоротно 41 російського окупанта.
- Сили оборони також повідомили про успішні дії проти російської техніки: за добу знищено 8508 танків, 16480 броньованих машин та іншу військову техніку.
- Згідно з останніми звітами Генштабу, українські військові за добу завдали значних втрат армії РФ, знищивши 1170 ворожих загарбників.
ЗСУ зупинили штурм окупантів РФ у бік Торецьку
Як зазначає Генштаб, 18 серпня РФ здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.
Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.
Проте Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.
За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8508 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 16 480 (+7) од.;
артилерійських систем — 17 056 (+71) од.;
РСЗВ — 1161 (+1) од.;
засоби ППО — 923 од.;
літаків — 367 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 752 (+38) од.;
крилатих ракет — 2432 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22 992 (+79) од.;
спеціальної техніки — 2846 (+2) од.
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