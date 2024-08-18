ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ у напрямку Торецьку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ у напрямку Торецьку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ відбили масовану атаку армії РФ у напрямку Торецьку

Російські війська 18 серпня здійснили масовану атаку в напрямку Торецька Донецької області. 

Головні тези:

 

  • У ході боїв українські захисники знищили 10 одиниць ворожої техніки та вбили безповоротно 41 російського окупанта.
  • Сили оборони також повідомили про успішні дії проти російської техніки: за добу знищено 8508 танків, 16480 броньованих машин та іншу військову техніку.
  • Згідно з останніми звітами Генштабу, українські військові за добу завдали значних втрат армії РФ, знищивши 1170 ворожих загарбників.

ЗСУ зупинили штурм окупантів РФ у бік Торецьку

Як зазначає Генштаб, 18 серпня РФ здійснила масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.

Проте Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.

За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.

Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм, — додають у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8508 (+7) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 480 (+7) од.;

  • артилерійських систем — 17 056 (+71) од.;

  • РСЗВ — 1161 (+1) од.;

  • засоби ППО — 923 од.;

  • літаків — 367 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 752 (+38) од.;

  • крилатих ракет — 2432 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 992 (+79) од.;

  • спеціальної техніки — 2846 (+2) од.

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