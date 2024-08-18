Между ВСУ и армией РФ произошло 81 боевое столкновение в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

18 августа от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Большая Писаревка, Покровка, Камень, Лисковщина. К тому же россияне нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.

На Харьковском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один — продолжается.

На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются.