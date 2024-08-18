Между ВСУ и армией РФ произошло 81 боевое столкновение в течение суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 18 августа произошло 81 боевое столкновение.
Главные тезисы
- С 17 по 18 августа украинские силы уничтожили 1170 российских захватчиков и большое количество военной техники.
- В течение суток произошли 81 боевое столкновение на разных направлениях фронта между ВСУ и российской армией.
- Силы обороны Украины продолжают отстаивать территориальную целостность от российской агрессии, несмотря на напряженную обстановку.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один — продолжается.
На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один продолжается.
Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птиче, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отбили 19 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.
Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.
На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.
На Времивском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции возле Раздольного и Водяного, где сейчас одно боеприкосновение.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.
На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 17-18 августа уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8508 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 16 480 (+7) ед;
артиллерийских систем — 17 056 (+71) ед;
РСЗО — 1161 (+1) ед.;
средств ПВО — 923 ед.;
самолетов — 367 ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 752 (+38) ед;
крылатых ракет — 2432 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22 992 (+79) ед;
специальной техники — 2846 (+2) ед.
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