Між ЗСУ та армією РФ відбулося 81 бойове зіткнення протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 18.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

18 серпня від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Шалигине, Славгород, Порозок, Білопілля, Тимофіївка, Велика Писарівка, Покровка, Камінь, Лісківщина. До того ж росіяни завдали три авіаудари, скинувши п’ять КАБів, по Голишівському, Басівці та Юнаківці Сумської області.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Липців, де наразі триває один бій.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються п’ять атак.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. Десять боїв завершено, один — досі триває.

На Сіверському напрямку наші українські захисники зупинили ворожий штурм біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки та Предтечиного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.