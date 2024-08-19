ЗСУ знищили понад 600 тис окупантів РФ з початку повномасштабного вторгнення

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 600470 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1120 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8513 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 16495 (+15) од.;

артилерійських систем — 17104 (+48) од.;

РСЗВ — 1165 (+4) од.;

засоби ППО — 925 (+2) од.;

літаків — 367 од.;

гелікоптерів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13809 (+57) од.;

крилатих ракет — 2437 (+5) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн -23047 (+55) од.;

спеціальної техніки — 2863 (+17) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.