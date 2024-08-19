Яку ціну платить Росія за наступ ЗСУ на Курщині — відповідь полковника армії США
Категорія
Україна
Дата публікації

Яку ціну платить Росія за наступ ЗСУ на Курщині — відповідь полковника армії США

Військові ЗСУ
Джерело:  ЛІГА.net

За словами полковника армії США у відставці. професора Військового коледжу американських військових Роберта Гамільтона, наступ ЗСУ на Курщині вже змусив російських окупантів перекинути частину сил з фронту на заході України. 

Головні тези:

  • Наступ ЗСУ на Курщині змушує російських окупантів перерозподілити сили та ресурси на фронті.
  • Прорив Збройних сил України на Курщині викликає занепокоєння у російського керівництва.
  • Подальший успіх України на Курщині може призвести до значних втрат для Росії на фронті та в економіці.
  • Для повернення втрачених територій Росії на Курщині може знадобитися угруповання щонайменше у 50 тисяч осіб, чого у них наразі немає.
  • Спроби російського режиму контролювати ситуацію на сході України можуть призвести до досить активних бойових дій, але їм бракує ресурсів для успішного розширення.

Як Україна змушує Росією платити за розв’язану злочинну війну

Гамільтон підкреслив, що прорив і наступ ЗСУ на Курщині сильно збентежив злочинне кремлівське керівництво, яке провалило власні наративи, що нібито війна проти України не створює для Росії ніяких реальних втрат і загроз.

Курська офензива шкодить режиму Путіна, але навряд чи спричинить його падіння. Якщо її не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами РФ, - підкреслив колишній американський військовий.

Однак, за його словами, поки що малоймовірно, що злочинний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна зазнає краху в результаті подальших успішних дій ЗСУ на Курщині.

Армія РФ зазнає числених втрат у боях на Курщині
Знищений танк армії РФ на Курщині

Про те, що наразі крах режиму малоймовірний, стверджує і операційний директор Празького інституту досліджень з питань безпеки Борис Каліський.

Він нагадав, що такі ж очікування були під час заколоту ПВК "Вагнер", але все вийшло навпаки. 

Скільки військ знадобиться Росії для повернення втрачених територій на Курщині

За словами військового аналітика та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова в ефірі "Київ24", для кардинальних змін на Курщині російським окупантам необхідне угруповання щонайменше у 50 тис осіб, який наразі просто не має де взяти.

Ситуація на полі бою є дуже динамічною, з одного боку. А з іншого боку, ключовий фактор, який впливає на перебіг подій на території Курської області, - це фактор ресурсів. Якщо російська армія спромогнеться наростити своє угруповування військ на території Курської області до рівня 50 тис, то я думаю, що ситуація може докорінно змінитись. Але у російської армії станом на зараз немає таких ресурсів і їх нема де взяти. За виключенням варіантів, якщо ворог повністю відмовиться від своїх загарбницьких планів стосовно сходу України, - пояснює Селезньов.

Він зауважив, що зараз доволі активні бойові дії на сході України, бо російський диктатор Володимир Путін зажадав взяти під контроль всю територію Донеччини і Луганщини. 

Я не думаю, що Путін заради того, щоб взяти під контроль у найкоротші терміни всю Курську область, буде готовий відмовитись від своїх загарбницьких планів стосовно нашого сходу. Тому, думаю, в найближчій перспективі ми будемо бачити таке собі "тягни-товкай". Бо очевидно, що у ворога не буде достатньої кількості ресурсів, щоб блокувати розширення українського фронту, вторгнення на територію Курської області, і відповідно, Сили оборони України мають визначений комплект сил та засобів, які обмежуються певними рамками, за які ми фізично не зможемо вийти, - наголошує Селезньов.

За його словами, зараз ворожих сил та засобів на території Курської області не надто багато. Селезньов припускає, що сумарно там може перебувати наразі до 20 тис особового складу.

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