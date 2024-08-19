За словами полковника армії США у відставці. професора Військового коледжу американських військових Роберта Гамільтона, наступ ЗСУ на Курщині вже змусив російських окупантів перекинути частину сил з фронту на заході України.
Головні тези:
- Наступ ЗСУ на Курщині змушує російських окупантів перерозподілити сили та ресурси на фронті.
- Прорив Збройних сил України на Курщині викликає занепокоєння у російського керівництва.
- Подальший успіх України на Курщині може призвести до значних втрат для Росії на фронті та в економіці.
- Для повернення втрачених територій Росії на Курщині може знадобитися угруповання щонайменше у 50 тисяч осіб, чого у них наразі немає.
- Спроби російського режиму контролювати ситуацію на сході України можуть призвести до досить активних бойових дій, але їм бракує ресурсів для успішного розширення.
Як Україна змушує Росією платити за розв’язану злочинну війну
Гамільтон підкреслив, що прорив і наступ ЗСУ на Курщині сильно збентежив злочинне кремлівське керівництво, яке провалило власні наративи, що нібито війна проти України не створює для Росії ніяких реальних втрат і загроз.
Однак, за його словами, поки що малоймовірно, що злочинний режим кремлівського диктатора Володимира Путіна зазнає краху в результаті подальших успішних дій ЗСУ на Курщині.
Про те, що наразі крах режиму малоймовірний, стверджує і операційний директор Празького інституту досліджень з питань безпеки Борис Каліський.
Він нагадав, що такі ж очікування були під час заколоту ПВК "Вагнер", але все вийшло навпаки.
Скільки військ знадобиться Росії для повернення втрачених територій на Курщині
За словами військового аналітика та колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова в ефірі "Київ24", для кардинальних змін на Курщині російським окупантам необхідне угруповання щонайменше у 50 тис осіб, який наразі просто не має де взяти.
Він зауважив, що зараз доволі активні бойові дії на сході України, бо російський диктатор Володимир Путін зажадав взяти під контроль всю територію Донеччини і Луганщини.
За його словами, зараз ворожих сил та засобів на території Курської області не надто багато. Селезньов припускає, що сумарно там може перебувати наразі до 20 тис особового складу.
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