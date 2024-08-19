По словам полковника армии США в отставке. профессора Военного колледжа американских военных Роберта Гамильтона, наступление ВСУ на Курщине уже заставило российских окупантов перебросить часть сил с фронта на западе Украины.

Как Украина заставляет Россию платить за развязанную преступную войну

Гамильтон подчеркнул, что прорыв и наступление ВСУ на Курщине сильно смутило преступное кремлевское руководство, провалившее собственные нарративы, что якобы война против Украины не создает для России никаких реальных потерь и угроз.

Курская офензива вредит режиму Путина, но вряд ли повлечет за собой его падение. Если ее не совместить с другими значительными военными поражениями и экономическими трудностями РФ, подчеркнул бывший американский военный. Поделиться

Однако, по его словам, пока маловероятно, что преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина терпит крах в результате дальнейших успешных действий ВСУ на Курщине.

Уничтоженный танк армии РФ на Курщине

О том, что крах режима маловероятен, утверждает и операционный директор Пражского института исследований по вопросам безопасности Борис Калийский.

Он напомнил, что такие же ожидания были во время мятежа ПИК "Вагнер", но все вышло наоборот.

Сколько войск понадобится России для возвращения утраченных территорий на Курщине

По словам военного аналитика и бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в эфире "Киев24", для кардинальных изменений на Курщине российским оккупантам необходима группировка по меньшей мере у 50 тыс человек, которой пока просто негде взять.

Ситуация на поле боя очень динамична, с одной стороны. А с другой стороны, ключевой фактор, влияющий на ход событий на территории Курской области – это фактор ресурсов. Если российская армия сможет нарастить свою группировку войск на территории Курской области до уровня 50 тыс., я думаю, что ситуация может коренным образом измениться. Но у российской армии по состоянию на данный момент нет таких ресурсов и их негде взять. За исключением вариантов, если враг полностью откажется от своих захватнических планов по востоку Украины, – объясняет Селезнев. Поделиться

Он отметил, что сейчас достаточно активные боевые действия на востоке Украины, потому что российский диктатор Владимир Путин потребовал взять под контроль всю территорию Донбасса и Луганщины.

Я не думаю, что Путин ради того, чтобы взять под контроль в кратчайшие сроки всю Курскую область, будет готов отказаться от своих захватнических планов по нашему востоку. Поэтому, думаю, в ближайшей перспективе мы будем видеть эдакое "тяни-товкай". Ибо очевидно, что у врага не будет достаточного количества ресурсов, чтобы блокировать расширение украинского фронта, вторжение на территорию Курской области, и, соответственно, Силы обороны Украины имеют определенный комплект сил и средств, которые ограничиваются определенными рамками, за которые мы физически не сможем выйти. - подчеркивает Селезнев. Поделиться

По его словам, сейчас вражеских сил и средств на территории Курской области не слишком много. Селезнев предполагает, что суммарно там может находиться до 20 тыс личного состава.