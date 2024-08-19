По словам полковника армии США в отставке. профессора Военного колледжа американских военных Роберта Гамильтона, наступление ВСУ на Курщине уже заставило российских окупантов перебросить часть сил с фронта на западе Украины.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ на Курщине заставляет российских оккупантов перераспределить силы и ресурсы.
- Украина вызывает беспокойство у российского руководства своими успехами на Курщине.
- России может понадобиться группировка не менее 50 тысяч человек для возвращения утраченных территорий.
- Ситуация на поле боя динамична, но российской армии пока не хватает ресурсов для значительных изменений в Курской области.
Как Украина заставляет Россию платить за развязанную преступную войну
Гамильтон подчеркнул, что прорыв и наступление ВСУ на Курщине сильно смутило преступное кремлевское руководство, провалившее собственные нарративы, что якобы война против Украины не создает для России никаких реальных потерь и угроз.
Однако, по его словам, пока маловероятно, что преступный режим кремлевского диктатора Владимира Путина терпит крах в результате дальнейших успешных действий ВСУ на Курщине.
О том, что крах режима маловероятен, утверждает и операционный директор Пражского института исследований по вопросам безопасности Борис Калийский.
Он напомнил, что такие же ожидания были во время мятежа ПИК "Вагнер", но все вышло наоборот.
Сколько войск понадобится России для возвращения утраченных территорий на Курщине
По словам военного аналитика и бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в эфире "Киев24", для кардинальных изменений на Курщине российским оккупантам необходима группировка по меньшей мере у 50 тыс человек, которой пока просто негде взять.
Он отметил, что сейчас достаточно активные боевые действия на востоке Украины, потому что российский диктатор Владимир Путин потребовал взять под контроль всю территорию Донбасса и Луганщины.
По его словам, сейчас вражеских сил и средств на территории Курской области не слишком много. Селезнев предполагает, что суммарно там может находиться до 20 тыс личного состава.
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