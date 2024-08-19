Українські військові розширили плацдарм наступу у Курській області і наблизились до річки Сейм.

Що відомо про останні успіхи ЗСУ у наступі на Курщині

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, з 16 серпня українські військові займаються підривом мостів через річку Сейм у Глушківському районі на Курщині.

Деякі аналітики писали, що це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу і півдня оточений територією України. Росія у відповідь організовує понтонні переправи і обороняє прохід, що залишився на сході, - підкреслює Рьопке. Поширити

За його інформацією, під контролем українських військових наразі перебувають села Снагость та Апанасівка, а відстань до річки Сейм складає близько 5 км.

Трохи північніше тривають бої за райцентр – місто Кореневе.

Що відомо про інші успіхи ЗСУ на Курщині

За словами колишнього керівника ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, наразі українські військові контролюють газову станцію “Газпрому” у Суджі, через яку російський газ йде до країн ЄС.

Макогон зазначив, що “Газпром” вже міг би припинити поставки газу, але не робить цього через побоювання щодо втрати доходів.

Окрім цього, він зазначив, що оголосивши про припинення транзиту газу російський монополіст також може отримати багатомільярдні позови від покупців у Євросоюзі.

При цьому “Газпрому” заради збереження прихильності Угорщини та Словаччини також необхідно зберігати поставки газу і туди.

Крім того, Макогон зазначив, що Москві необхідно зберегти транзит газу через так зване Придністров'я, щоб утримати цю територію від реінтеграційних процесів із Молдовою.

Екс-глава "Оператора ГТС України" вказав, що "Газпром" забезпечує транзит газу через ГВС "Суджа" в обсязі 42,4 мільйона кубометрів станом на 15 серпня, а основними споживачами є Словаччина, Австрія та Італія, а також Угорщина.