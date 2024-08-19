ВСУ приблизились к реке Сейм на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ приблизились к реке Сейм на Курщине

Танк ВСУ на Курщине
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Источник:  Bild

Украинские военные расширили плацдарм наступления в Курской области и приблизились к реке Сейм.

Главные тезисы

  • Украинские военные приблизились к реке Сейм на Курщине, расширяя плацдарм наступления и подрывая мосты, что может отрезать группировку ВС РФ
  • Россия отвечает на действия украинских военных организацией понтонных переправ и защитой прохода на востоке реки Сейм
  • Близость украинских войск к реке Сейм и контроль над газовой станцией “Газпрома” в Судже имеют стратегическое значение в ходе конфликта.

Что известно о последних успехах ВСУ в наступлении на Курщине

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, с 16 августа украинские военные занимаются подрывом мостов через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.

Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и обороняет оставшийся на востоке проход, - подчеркивает Репке.

По его информации, под контролем украинских военных находятся села Снагость и Апанасовка, а расстояние до реки Сейм составляет около 5 км.

Чуть севернее продолжаются бои за райцентр – город Коренево.

Что известно о других успехах ВСУ на Курщине

По словам бывшего руководителя ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, украинские военные контролируют газовую станцию "Газпрома" в Судже, через которую российский газ идет в страны ЕС.

Макогон отметил, что "Газпром" уже мог бы прекратить поставки газа, но не делает этого из-за опасений по поводу потери доходов.

Кроме того, он отметил, что объявив о прекращении транзита газа российский монополист также может получить многомиллиардные иски от покупателей в Евросоюзе.

При этом "Газпрому" ради сохранения благосклонности Венгрии и Словакии также необходимо сохранять поставки газа и туда.

Кроме того, Макогон отметил, что Москве необходимо сохранить транзит газа через так называемое Приднестровье, чтобы удержать эту территорию от реинтеграционных процессов с Молдовой.

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" указал, что "Газпром" обеспечивает транзит газа через ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 15 августа, а основными потребителями являются Словакия, Австрия и Италия, а также Венгрия.

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