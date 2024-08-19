Украинские военные расширили плацдарм наступления в Курской области и приблизились к реке Сейм.
Главные тезисы
- Украинские военные приблизились к реке Сейм на Курщине, расширяя плацдарм наступления и подрывая мосты, что может отрезать группировку ВС РФ
- Россия отвечает на действия украинских военных организацией понтонных переправ и защитой прохода на востоке реки Сейм
- Близость украинских войск к реке Сейм и контроль над газовой станцией “Газпрома” в Судже имеют стратегическое значение в ходе конфликта.
Что известно о последних успехах ВСУ в наступлении на Курщине
По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, с 16 августа украинские военные занимаются подрывом мостов через реку Сейм в Глушковском районе Курщины.
По его информации, под контролем украинских военных находятся села Снагость и Апанасовка, а расстояние до реки Сейм составляет около 5 км.
Чуть севернее продолжаются бои за райцентр – город Коренево.
Что известно о других успехах ВСУ на Курщине
По словам бывшего руководителя ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, украинские военные контролируют газовую станцию "Газпрома" в Судже, через которую российский газ идет в страны ЕС.
Макогон отметил, что "Газпром" уже мог бы прекратить поставки газа, но не делает этого из-за опасений по поводу потери доходов.
Кроме того, он отметил, что объявив о прекращении транзита газа российский монополист также может получить многомиллиардные иски от покупателей в Евросоюзе.
При этом "Газпрому" ради сохранения благосклонности Венгрии и Словакии также необходимо сохранять поставки газа и туда.
Кроме того, Макогон отметил, что Москве необходимо сохранить транзит газа через так называемое Приднестровье, чтобы удержать эту территорию от реинтеграционных процессов с Молдовой.
Экс-глава "Оператора ГТС Украины" указал, что "Газпром" обеспечивает транзит газа через ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров на 15 августа, а основными потребителями являются Словакия, Австрия и Италия, а также Венгрия.
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