Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине

Владимир Зеленский
Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине
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Украина продолжает добиваться поставленных целей в Ростовской области России. Так, 19 августа Силы обороны смогли еще взять в плен российские военные.

Главные тезисы

  • Украина продолжает добиваться целей в Ростовской области, контролируя большое количество населенных пунктов РФ.
  • Силы обороны пополнили обменный фонд во время операции на Курщине.
  • Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен украинским военным после бросания своих командиров.
  • Президент Украины и главнокомандующий обсуждали ракетную программу и работу над обеспечением оружия для успешных действий на фронте.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курщине

Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о боях на Покровском направлении и защите Торецкого.

Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружия и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте, — заверил Владимир Зеленский.

Кроме того, по словам президента, они с Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".

Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине

15 августа рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.

Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.

ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.

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