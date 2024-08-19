Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине

Украина продолжает добиваться поставленных целей в Ростовской области России. Так, 19 августа Силы обороны смогли еще взять в плен российские военные.
Главные тезисы
- Украина продолжает добиваться целей в Ростовской области, контролируя большое количество населенных пунктов РФ.
- Силы обороны пополнили обменный фонд во время операции на Курщине.
- Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен украинским военным после бросания своих командиров.
- Президент Украины и главнокомандующий обсуждали ракетную программу и работу над обеспечением оружия для успешных действий на фронте.
Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курщине
Также главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о боях на Покровском направлении и защите Торецкого.
Кроме того, по словам президента, они с Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".
Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине
15 августа рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.
Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.
ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
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