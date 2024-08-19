Сырский заявил о пополнении обменного фонда во время операции на Курщине

Украина продолжает добиваться поставленных целей в Ростовской области России. Так, 19 августа Силы обороны смогли еще взять в плен российские военные.

Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курщине

Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Также главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности, о боях на Покровском направлении и защите Торецкого.

Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружия и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте, — заверил Владимир Зеленский. Поделиться

Кроме того, по словам президента, они с Сырским говорили о "некоторых аспектах нашей ракетной программы".

Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине

15 августа рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.

Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.

ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).