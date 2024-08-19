Бойцы ССО показали уничтожение солдат РФ во время операции на Курщине — видео

Украинские бойцы Сил специальных операций показали часть боевых действий в ходе операции на территории Курской области РФ.
Главные тезисы
- Бойцы продвигаются по территории, контролируя населенные пункты и успешно отражая атаки противника.
- Главнокомандующий ВСУ сообщил о продвижении в Курской области на значительное расстояние, показав контроль над территорией и освобожденными населенными пунктами.
- Операторы Сил специальных операций украинских вооруженных сил продемонстрировали разнообразные методы работы, включая засады, штурмы, артиллерийскую подготовку и взятие пленных.
- Общий успех украинских войск по освобождению территории составил 35 км в Курской области, где контролируется 1150 кв. км и 82 населенных пункта.
Украинские бойцы продолжают операцию в Курщине
Отмечается, что российские военные пытаются скрыться в районах промзон, на оборудованных позициях и гражданских домах местных жителей.
На обнародованном видео воины одного из подразделений ССПО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению сил противника.
Какая ситуация на Курщине
15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.
Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.
Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.
Также Силы обороны взяли под свой контроль 1150 км квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.
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