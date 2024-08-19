Бойцы ССО показали уничтожение солдат РФ во время операции на Курщине — видео

Украинские бойцы Сил специальных операций показали часть боевых действий в ходе операции на территории Курской области РФ.

Украинские бойцы продолжают операцию в Курщине

Отмечается, что российские военные пытаются скрыться в районах промзон, на оборудованных позициях и гражданских домах местных жителей.

На обнародованном видео воины одного из подразделений ССПО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению сил противника.

Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных — ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника, — говорится в сообщении. Поделиться

Какая ситуация на Курщине

15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.

Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.