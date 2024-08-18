Эксперт объяснил стратегические достижения ВСУ от уничтожения двух мостов на Курщине

Украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Для россиян это несет очень мало позитива.

Уничтожение ВСУ двух мостов на Курщине станет ловушкой для армии РФ

Уничтожение двух мостов подтвердили в воздушных силах ВСУ. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какие проблемы создает это для российской армии.

В Курской области разрушили уже второй мост через реку Сейм. Он был расположен в селе Звания, что примерно в 20 километрах от украинской границы.

Второй мост взорвали с целью зажать врага на этом плацдарме, чтобы отрезать его от снабжения. Мосты взрывают логистику россиян. Очевидно, что через мосты идут самые большие логистические сообщения. Вряд ли россияне смогут очень оперативно создать понтонные переправы, чтобы изменить ситуацию. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут продолжать наступательные действия.

Сложности уже возникли. Усложненное логистическое сообщение, технику не подтянешь, вооружение и живую силу — так же. Созданы такие условия, чтобы действующие на этом направлении россияне либо сдавались в плен, либо теряли способность к любому сопротивлению. Как следствие, украинские силы могут продолжить продвижение. Поделиться

Силы обороны смогут занимать новые рубежи, в частности вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки. Это опять же не даст россиянам возможности построить понтонные переправы.

Российские войска там фактически оказываются в ловушке. Потому что вряд ли Россия успеет оперативно опрокинуть подкрепление и обеспечить опрокидывание этого подкрепления через разрушенные мосты.

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил 18 августа командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.