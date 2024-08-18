Эксперт объяснил стратегические достижения ВСУ от уничтожения двух мостов на Курщине

Украинские военные за несколько последних дней уничтожили сразу два моста в Курской области, которые проходили через реку Сейм. Для россиян это несет очень мало позитива.
Главные тезисы
- Уничтожение двух мостов на реке Сейм создало серьезные логистические препятствия для российской армии, ограничивая ее подвоз войск и обеспечение.
- Действия ВСУ способствуют созданию условий, при которых российские подразделения либо рискуют оказаться в ловушке, либо потерпеть неудачу в оперативном подкреплении.
- Украинская авиация, проводя точные удары по мостам на Курщине, лишает противника логистических возможностей, ограничивая его действия на поле боя.
- Уничтожение мостов на реке Сейм позволяет украинским войскам получить преимущество в наступлении и продолжить успешные военные операции.
- Действия ВСУ на Курщине создают сложную ситуацию для российских войск, оказывая их в ловушке и лишая возможности оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке.
Уничтожение ВСУ двух мостов на Курщине станет ловушкой для армии РФ
Уничтожение двух мостов подтвердили в воздушных силах ВСУ. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какие проблемы создает это для российской армии.
В Курской области разрушили уже второй мост через реку Сейм. Он был расположен в селе Звания, что примерно в 20 километрах от украинской границы.
Подрыв мостов выгоден тем, что российская армия не сможет быстро опрокидывать подкрепления, а между тем украинские военные смогут продолжать наступательные действия.
Силы обороны смогут занимать новые рубежи, в частности вдоль реки Сейм, а также создать соответствующие позиции, чтобы контролировать побережье реки. Это опять же не даст россиянам возможности построить понтонные переправы.
Российские войска там фактически оказываются в ловушке. Потому что вряд ли Россия успеет оперативно опрокинуть подкрепление и обеспечить опрокидывание этого подкрепления через разрушенные мосты.
Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ
Как сообщил 18 августа командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.
Это будет иметь большое влияние на врага, ведь лишает его логистических способностей.
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