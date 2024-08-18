Експерт пояснив стратегічні здобутки ЗСУ від знищення двох мостів на Курщині

Українські військові за кілька останніх днів знищили одразу два мости у Курській області, які проходили через річку Сейм. Для росіян це несе дуже мало позитиву.
Головні тези:
- Знищення двох мостів на Курщині стане серйозною пасткою для російської армії, обмежуючи її логістичні спроможності.
- Стратегічна перемога полягає у створенні умов, за яких ворог не може оперативно підкріплювати свої підрозділи.
- Знищення мостів на річці Сейм ускладнює переміщення техніки та забезпечення російських військ, в той час, як українські війська отримують перевагу в наступі.
Знищення ЗСУ двох мостів на Курщині стане пасткою для армії РФ
Знищення двох мостів підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, які проблеми це створює для російського війська.
У Курській області зруйнували вже другий міст через річку Сейм. Він був розташований у селі Званне, що приблизно за 20 кілометрів від українського кордону.
Підрив мостів вигідний тим, що російська армія не зможе швидко перекидати підкріплення, а тим часом українські військові зможуть надалі продовжувати наступальні дії.
Сили оборони зможуть займати нові рубежі, зокрема, вздовж річки Сейм, а також створити відповідні позиції, аби контролювати узбережжя річки. Це, знову ж, не дасть росіянам можливості збудувати понтонні переправи.
Російські війська там фактично опиняються у пастці. Тому що навряд чи Росія встигне оперативно перекинути підкріплення і забезпечити перекидання цього підкріплення через зруйновані мости.
Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ
Як повідомив 18 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.
Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.
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