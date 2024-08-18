Експерт пояснив стратегічні здобутки ЗСУ від знищення двох мостів на Курщині

Українські військові за кілька останніх днів знищили одразу два мости у Курській області, які проходили через річку Сейм. Для росіян це несе дуже мало позитиву.

Знищення ЗСУ двох мостів на Курщині стане пасткою для армії РФ

Знищення двох мостів підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, які проблеми це створює для російського війська.

У Курській області зруйнували вже другий міст через річку Сейм. Він був розташований у селі Званне, що приблизно за 20 кілометрів від українського кордону.

Другий міст підірвали з метою затиснути ворога на цьому плацдармі, аби відрізати його від постачання. Мости підривають логістику росіян. Очевидно, що через мости йдуть найбільші логістичні сполучення. Навряд чи росіяни зможуть дуже оперативно створити понтонні переправи, щоб змінити ситуацію. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Підрив мостів вигідний тим, що російська армія не зможе швидко перекидати підкріплення, а тим часом українські військові зможуть надалі продовжувати наступальні дії.

Складнощі вже виникли. Ускладнене логістичне сполучення, техніку не підтягнеш, озброєння і живу силу — так само. Створено такі умови, щоб росіяни, які зараз діють на цьому напрямку, або здавалися в полон, або втрачали здатність до будь-якого опору. Як наслідок — українські сили можуть продовжити просування. Поширити

Сили оборони зможуть займати нові рубежі, зокрема, вздовж річки Сейм, а також створити відповідні позиції, аби контролювати узбережжя річки. Це, знову ж, не дасть росіянам можливості збудувати понтонні переправи.

Російські війська там фактично опиняються у пастці. Тому що навряд чи Росія встигне оперативно перекинути підкріплення і забезпечити перекидання цього підкріплення через зруйновані мости.

Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ

Як повідомив 18 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.