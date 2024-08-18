Українська авіація показала знищення ще одного мосту РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська авіація показала знищення ще одного мосту РФ на Курщині — відео

Микола Олещук
Українська авіація показала знищення ще одного мосту РФ на Курщині — відео
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Авіація Повітряних сил ЗСУ знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм.

Головні тези:

 

  • За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, ці дії позбавляють ворога логістичних спроможностей та мають значний вплив на ситуацію на передовій.
  • Українські пілоти використовують високоточні удари для поразки ворожих опорних пунктів, техніки та логістичних центрів.
  • Згідно з інформацією, у районі залишилась лише одна містова артерія, через яку можливі постачання озброєння та провізії для російських військових.

Українська авіація знищила другий міст у Курській області РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей.

Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат! Разом — до перемоги, — повідомив Микола Олещук.

Що цьому передувало

18 серпня росіяни заявили, що у Курській області українські захисники знищили ще один міст через річку Сейм біля села Зван.

Таким чином у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж. Тепер у російських військових, які могли лишитись у районі, майже не залишилось шляхів постачання озброєння та провізії.

Окрім цього 16 серпня Збройні сили України під час операції у Курській області знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове. Цей міст був найважливішою артерією логістики у цьому районі.

За словами Миколи Олещука, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також — логістичних центрах та шляхах постачання противника.

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