Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео

Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм.

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это повлияет на врага, ведь лишает его логистических способностей.

В который раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Итого — к победе, — сообщил Николай Олещук. Поделиться

Что этому предшествовало

18 августа россияне заявили, что в Курской области украинские защитники уничтожили еще один мост через реку Сейм возле села Зван.

Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Теперь у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

По словам Николая Олещука, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.