Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео

Николай Олещук
Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео
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Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм.

Главные тезисы

  • Украинская авиация успешно разрушила второй мост в Курской области через реку Сейм, лишив врага логистической поддержки.
  • Действия Воздушных сил ВСУ направлены на лишение врага возможности поставок вооружения и провизии в районе Курщины.
  • Успешные удары украинских пилотов направлены на опорные пункты противника, скопления техники и логистические центры.
  • Разрушение мостов на Курщине снижает возможности российских военных.

Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.

Это повлияет на врага, ведь лишает его логистических способностей.

В который раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Итого — к победе, — сообщил Николай Олещук.

Что этому предшествовало

18 августа россияне заявили, что в Курской области украинские защитники уничтожили еще один мост через реку Сейм возле села Зван.

Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Теперь у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

По словам Николая Олещука, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.

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