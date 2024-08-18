Украинская авиация показала уничтожение еще одного моста РФ на Курщине — видео

Авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм.
Главные тезисы
- Украинская авиация успешно разрушила второй мост в Курской области через реку Сейм, лишив врага логистической поддержки.
- Действия Воздушных сил ВСУ направлены на лишение врага возможности поставок вооружения и провизии в районе Курщины.
- Успешные удары украинских пилотов направлены на опорные пункты противника, скопления техники и логистические центры.
- Разрушение мостов на Курщине снижает возможности российских военных.
Украинская авиация уничтожила второй мост в Курской области РФ
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей.
Это повлияет на врага, ведь лишает его логистических способностей.
Что этому предшествовало
18 августа россияне заявили, что в Курской области украинские защитники уничтожили еще один мост через реку Сейм возле села Зван.
Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Теперь у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.
Кроме этого, 16 августа Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.
По словам Николая Олещука, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям поставки противника.
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