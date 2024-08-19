Бійці ССО показали знищення солдатів РФ під час операції на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО показали знищення солдатів РФ під час операції на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО показали знищення солдатів РФ під час операції на Курщині — відео
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Українські бійці Сил спеціальних операцій показали частину бойових дій під час операції на території Курської області РФ.

Головні тези:

  • Українські бійці Сил спеціальних операцій показали відео знищення солдатів РФ на Курщині.
  • ЗСУ просунулися на відстань до 1,5 км в Курській області і вже контролюють 82 населених пункти на території РФ.
  • Бійці продовжують ведення наступальних дій, відбивши три атаки противника.
  • З початку операції українські війська просунулися на 35 км та взяли під контроль 1150 км² території РФ.
  • Дії операторів Сил спеціальних операцій включають засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених у рамках операції на Курщині.

Українські бійці продовжують операцію на Курщині

Зазначається, що російські військові намагаються сховатися в районах промзон, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках місцевих жителів.

На оприлюдненому відео воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення сил противника.

Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника, — йдеться у дописі.

Яка ситуація на Курщині

15 серпня ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області й наразі вони контролюють вже 82 населених пункти РФ.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки, від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км.

Також вони відбили три атаки противника та продовжують ведення наступальних дій.

Олександр Сирський також додав, що всього з початку операції в Курській області українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів.

Також Сили оборони взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункти.

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