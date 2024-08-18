Британська зброя відіграла центральну роль у наступі ЗСУ на Курщину

Британське обладнання, в тому числі безпілотники, відіграло центральну роль у новому наступі України на Курську область РФ.

Яка участь Британії у наступі ЗСУ на Курську область

Видання The Times повідомляє, що уряд Великої Британії був готовий до публікації відео з використанням танків Challenger 2 українськими військовими на території Росії.

Зазначається, що британська техніка, зокрема дрони, відіграла ключову роль у наступі України, а британські радники активно співпрацюють з українськими військовими протягом останніх двох років.

Головний помічник Путіна Микола Патрушев звинуватив західні спецслужби у плануванні атаки, яка почалася 6 серпня за наказом Зеленського. При цьому британське керівництво раніше дозволило використовувати свою техніку на території Росії за умов дотримання міжнародного права.

Коли у 2022 році почалася війна в Україні, тодішній міністр оборони консерватор сер Бен Воллес дозволив українським військовим використовувати британську техніку на території Росії за умови дотримання міжнародного права, яке дозволяє наступальні атаки на аеродроми та лінії постачання з метою самооборони, — нагадали у The Times. Поширити

Британські офіційні особи наголосили на важливості підтримки України в критичний момент, зазначивши, що відкритість щодо ролі Великої Британії є частиною нової стратегії.

Операція в Курській області, за словами експертів, спрямована на підняття морального духу в Україні та послаблення тиску на Донбасі. Західні аналітики вважають, що українці не намагатимуться утримувати всі захоплені позиції, але це успіх для України і серйозна поразка для російських військових.

У The Times наголосили, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні. Проте єдина британська зброя, яка не може бути використана на території РФ — це крилата ракета Storm Shadow. Водночас відомо, що Шаппс, наступник Воллеса, дозволив її використання в Криму.

Також видання вказує на зусилля британського уряду посилити підтримку України через можливе повернення Дональда Трампа до влади.

Що відомо про використання ЗСУ західної техніки у наступі на Курщині

За словами дослідника з Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, у наступі на Курщині ЗСУ вже задіяли німецькі танки для розмінування і німецькі БТР танкового типу, а також отримані від США ББМ Stryker і щонайменше один БТР французького виробництва.

При цьому, як йдеться у матеріалі, українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах і цілях на території РФ.

Глава Міноборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном зазначив, що українські військові продовжують чинити героїчний опір агресії окупаційної армії РФ.

Вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання.