Британське обладнання, в тому числі безпілотники, відіграло центральну роль у новому наступі України на Курську область РФ.
Головні тези:
- Британські радники активно співпрацюють з українськими військовими, допомагаючи їм у реалізації операції.
- Західні аналітики вважають наступ у Курській області успішним для України та поразкою для російських військ.
- Українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по об’єктах на території РФ.
Яка участь Британії у наступі ЗСУ на Курську область
Видання The Times повідомляє, що уряд Великої Британії був готовий до публікації відео з використанням танків Challenger 2 українськими військовими на території Росії.
Зазначається, що британська техніка, зокрема дрони, відіграла ключову роль у наступі України, а британські радники активно співпрацюють з українськими військовими протягом останніх двох років.
Головний помічник Путіна Микола Патрушев звинуватив західні спецслужби у плануванні атаки, яка почалася 6 серпня за наказом Зеленського. При цьому британське керівництво раніше дозволило використовувати свою техніку на території Росії за умов дотримання міжнародного права.
Британські офіційні особи наголосили на важливості підтримки України в критичний момент, зазначивши, що відкритість щодо ролі Великої Британії є частиною нової стратегії.
Операція в Курській області, за словами експертів, спрямована на підняття морального духу в Україні та послаблення тиску на Донбасі. Західні аналітики вважають, що українці не намагатимуться утримувати всі захоплені позиції, але це успіх для України і серйозна поразка для російських військових.
У The Times наголосили, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні. Проте єдина британська зброя, яка не може бути використана на території РФ — це крилата ракета Storm Shadow. Водночас відомо, що Шаппс, наступник Воллеса, дозволив її використання в Криму.
Також видання вказує на зусилля британського уряду посилити підтримку України через можливе повернення Дональда Трампа до влади.
Що відомо про використання ЗСУ західної техніки у наступі на Курщині
За словами дослідника з Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, у наступі на Курщині ЗСУ вже задіяли німецькі танки для розмінування і німецькі БТР танкового типу, а також отримані від США ББМ Stryker і щонайменше один БТР французького виробництва.
При цьому, як йдеться у матеріалі, українські посадовці намагаються переконати західних партнерів дозволити використання ракет Storm Shadow для ударів по стратегічних об’єктах і цілях на території РФ.
Глава Міноборони Британії Джон Хілі під час телефонної розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном зазначив, що українські військові продовжують чинити героїчний опір агресії окупаційної армії РФ.
Вони обговорювали необхідність "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і поставляти життєво необхідне їй обладнання.
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